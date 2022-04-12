Число случаев COVID в мире превысило 500 миллионов

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Спустя примерно два с половиной года с начала пандемии число случаев заражения коронавирусом в мире превысило полмиллиарда.

Число случаев коронавируса в мире превысило 500 миллионов, свидетельствуют данные worldometers во вторник, 12 апреля.

Так, с начала пандемии подтверждено 500 053 954 случая заболевания, из них 449 915 604 человек выздоровели, а 6 206 066 — умерли.

Как и прежде больше всего заболевших в США — более 82,1 млн, далее идет Индия — 43 млн и Бразилия — 30,1 млн.

Украина, согласно данным сайта, находится на 22 месте (до войны была на 17) с 4 985 150 случаев заболевания и 108 139 летальных исходов.