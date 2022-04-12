Европол занялся поисками российских активов в ЕС

Фото europol.europa.eu

Европол объявил, что начал операцию «Оскар» по поиску активов в странах Евросоюза, которые попадают под санкции ЕС. Операция будет продолжаться не меньше года.

«Европол запустил операцию «Оскар», чтобы поддержать финансовые расследования стран-членов ЕС, нацеленные на полученные преступной деятельностью активы, которыми владеют физлица и юрлица, в отношении которых введены санкции из-за действий России на Украине», — указано в заявлении.

Эту операцию Европол проводит операцию совместно с Евроюстом и Европейской службой пограничной и береговой охраны Frontex.

«Операция также нацелена на поддержку уголовных расследований, которые проводятся странами-членами ЕС в связи с обходом введенных ЕС торговых и экономических санкций», — добавили в Европоле.