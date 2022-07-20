Число случаев заражения Covid-19 утроилось, ВОЗ призывает принять незамедлительные меры

Число случаев инфицирования Covid-19 в Европе утроилось за последние шесть недель, и может создать огромные проблемы для систем здравоохранения региона до конца года, предупредил накануне глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Об этом сообщает Rus.Lsm.lv.
«Мое послание к правительствам и учреждениям здравоохранения — действуйте сейчас, чтобы подготовиться к следующим месяцам», — заявил представитель ВОЗ.
«В Южном полушарии, где сейчас зима, очень активный сезон гриппа, который, наряду с Covid-19, продолжает оказывать давление на системы здравоохранения».
«Мы, вероятно, увидим аналогичный сценарий в Северном полушарии осенью и зимой. Если учреждения здравоохранения будут действовать сейчас, они смогут смягчить предстоящие проблемы, включая нехватку медицинских работников, перегруженные системы здравоохранения, трудности в бизнес-среде и хаос в туристической отрасли».
По словам Клюге, на прошлой неделе было зарегистрировано три миллиона новых случаев Covid-19, но число больных, попавших в отделения интенсивной терапии больниц, относительно невелико.freecity.lv