Число случаев заражения Covid-19 утроилось, ВОЗ призывает принять незамедлительные меры

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Число случаев инфицирования Covid-19 в Европе утроилось за последние шесть недель, и может создать огромные проблемы для систем здравоохранения региона до конца года, предупредил накануне глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Об этом сообщает Rus.Lsm.lv.

«Мое послание к правительствам и учреждениям здравоохранения — действуйте сейчас, чтобы подготовиться к следующим месяцам», — заявил представитель ВОЗ.