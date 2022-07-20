Синкявичюс: нужно не только искать больше газа, но и начинать его экономить

По словам еврокомиссара, государствам пока предлагается экономить на добровольной основе, но в случае объявления экстремальной ситуации рекомендации станут обязательными для всех членов Евросоюза.

«Если одна или несколько стран столкнутся с нехваткой газа, Комиссия станет координировать дополнительные поставки газа из стран с большими запасами, как это произошло, когда Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию. Управление пандемией осуществлялось солидарно, управление газовым кризисом тоже должно осуществляться солидарно», — заявил еврокомиссар.

По словам Синкявичюса, если не будут приняты превентивные меры из-за нехватки газа, в случае самого плохого сценария валовой внутренний продукт (ВВП) Сообщества упадет на 1,5%. Он сказал, что в худшем случае Комиссия попросит Литву поделиться газом со странами Балтийского региона.

«Терминал сжиженного природного газа в Литве может стать гарантом энергетической безопасности всего региона в случае критической ситуации», — сказал еврокомиссар.

По словам Синкявичюса, страны Балтии могли бы воспользоваться этим газовым кризисом, чтобы ускорить синхронизацию электросетей с европейскими сетями: «Я точно знаю, что Литва здесь неплохо подготовилась, но необходимо, чтобы Латвия и Эстония двигались быстрее. Думаю, сейчас для этого благоприятный политический момент».

ЕК в среду призвала страны ЕС сократить на 15% потребление природного газа в зимние месяцы для защиты от российского «шантажа» путем срыва поставок энергоресурсов.

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