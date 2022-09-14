Число выезжающих в Европу россиян рухнуло на 95%

«Туроператор может купить туристам билет иностранной авиакомпании, для записи на визы для туроператоров было больше свободных окон. Также туроператор может оплачивать проживание в европейских отелях после того, как турист оплатит тур в России в рублях. При этом туристы покупали у туроператоров как полные турпакеты, так и отдельные услуги по размещению», — рассказали в АТОР.

Из-за этого, по данным компаний, спрос в туроператорском сегменте упал хоть и значительно, но чуть меньше, чем в целом на рынке — от 75 до 80%. В АТОР отмечают, что в условиях санкций и ограничений, связанных с войной в Украине, туристы, которые раньше предпочитали путешествовать самостоятельно, стали обращаться к туроператорам.

Одна из главных причин обращения к компаниям — проблемы с оплатой, вызванные ограничениями банковских систем. Туроператоры могут решить эту проблему: европейские партнеры продолжали летом сотрудничество. Зарубежные компании готовы и дальше сотрудничать с российским рынком по приему туристов, уверяют в АТОР.

Наибольшей популярностью у российских туристов летом пользовались Греция, Испания, Италия, Франция. Лидером стала Греция из-за низких цен и лояльной визовой политики.