Число выезжающих в Европу россиян рухнуло на 95%

Турпоток россиян в Европу по итогам лета рискует составить всего 5–10% от количества российских туристов, которые посетили европейские страны в допандемийном 2019 году. Как отмечает Ассоциация туристических организаций России (АТОР), точных данных за лето пока нет, однако результаты за первое полугодие уже демонстрируют этот тренд: в 2022 году в Европу отправилось на 85% меньше россиян, чем в 2019-м. Об этом сообщает moscowtimes.ru.
Летние месяцы увеличат отрыв, так как в это время Европа обычно пользовалась спросом у любителей пляжного отдыха. Россияне, которые все же решили провести здесь отпуск в 2022 году, организовывали поездки через туроператоров, летели с пересадками и заселялись в отели высокого уровня.
«Туроператор может купить туристам билет иностранной авиакомпании, для записи на визы для туроператоров было больше свободных окон. Также туроператор может оплачивать проживание в европейских отелях после того, как турист оплатит тур в России в рублях. При этом туристы покупали у туроператоров как полные турпакеты, так и отдельные услуги по размещению», — рассказали в АТОР.
Из-за этого, по данным компаний, спрос в туроператорском сегменте упал хоть и значительно, но чуть меньше, чем в целом на рынке — от 75 до 80%. В АТОР отмечают, что в условиях санкций и ограничений, связанных с войной в Украине, туристы, которые раньше предпочитали путешествовать самостоятельно, стали обращаться к туроператорам.
Одна из главных причин обращения к компаниям — проблемы с оплатой, вызванные ограничениями банковских систем. Туроператоры могут решить эту проблему: европейские партнеры продолжали летом сотрудничество. Зарубежные компании готовы и дальше сотрудничать с российским рынком по приему туристов, уверяют в АТОР.
Наибольшей популярностью у российских туристов летом пользовались Греция, Испания, Италия, Франция. Лидером стала Греция из-за низких цен и лояльной визовой политики.