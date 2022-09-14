Кабмин Литвы – за нулевой НДС на отопление еще в течение двух отопительных сезонов

«Вероятно, что в некоторых местах они даже вырастут, поэтому, для снижения бремени, ложащегося на бытовых потребителей, население, мы выдвигает предложение о компенсации государством льготного тарифа НДС с 9% до нуля процентов», – заявила Скайсте на заседании правительства.

Такая процедура будет применяться с 1 октября 2022 и 2023 годов по 30 апреля 2023 и 2024 годов. Девятипроцентный НДС также возмещался и с 1 января по 30 апреля текущего года.

По оценке министерства, в результате в отопительного сезона 2022-2023 годов госбюджет недополучит около 54 млн евро, а в сезоне 2023-2024 — еще 57 млн. евро при условии сохранения цен на уровне первого полугодия 2023 года.

После одобрения правительства поправки к закону об НДС будут рассмотрены Сеймом.

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