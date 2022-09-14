Ландсбергис в Молдавии заверил в поддержке европейского пути этой страны

Согласно сообщению, в ходе встречи литовский министр заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Молдавии и подчеркнул, что Литва по-прежнему готова продолжать гуманитарную помощь стране в приеме беженцев.

«Литва верит в европейское будущее этой страны и твердо поддерживает стремление Молдовы к европейской интеграции. Я рад, что Молдова, став страной-кандидатом в Европейский Союз (ЕС), твердо встала на путь реформ и консолидации усилий политической элиты для достижения целей на пути к интеграции в ЕС», — цитируются в сообщении слова Ландсбергиса.

Он подчеркнул, что реформы, проводимые Молдовой, важны и для общества страны, поскольку укрепляют его устойчивость к внешним угрозам.

Министры также обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и вызовы, которые она создает для соседних стран. Ландсбергис указал, что Запорожская АЭС, подвергшаяся российской атаке в Украине, может стать одной из крупнейших катастроф на европейском континенте, поэтому, по его словам, необходимо приложить все усилия для предотвращения катастрофы.

Министр Ландсбергис также подчеркнул важность солидарности и помощи Украине в контексте российской агрессии.

Приветствуя решения правительства Молдавии в сфере правосудия, борьбы с коррупцией, осуществления деполитизации государственных институтов, министр заверил в готовности правительства Литвы оказать конкретную экспертную поддержку, необходимую для интеграции Молдовы в ЕС, поддержать укрепление и реформы государственного сектора этой страны.

Министр иностранных дел Литвы Ландсбергис посетил Молдову в среду вместе с министром иностранных дел и обороны Ирландии Саймоном Ковени.

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