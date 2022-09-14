В Эстонию впервые прибыли новейшие танки Leopard

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В эстонском порту Палдиски разгрузились танки Leopard 2A7 и другая техника новой ротации датского контингента боевой группы НАТО в Эстонии. Об этом накануне сообщило Эстонское национальное телерадиовещание (ERR).

Указано, что новый контингент вооруженных сил Дании оснащен танками Leopard 2A7, прибывшими Эстонию впервые. Также в соединении есть служба тыла и подразделение логистики.