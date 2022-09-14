В Эстонию впервые прибыли новейшие танки Leopard

В эстонском порту Палдиски разгрузились танки Leopard 2A7 и другая техника новой ротации датского контингента боевой группы НАТО в Эстонии. Об этом накануне сообщило Эстонское национальное телерадиовещание (ERR).
Указано, что новый контингент вооруженных сил Дании оснащен танками Leopard 2A7, прибывшими Эстонию впервые. Также в соединении есть служба тыла и подразделение логистики.
Датский контингент расквартируют в городе Тапа на севере Эстонии. Он должен нести службу в составе боевой группы НАТО при 1-й пехотной бригаде Сил обороны.
Ожидается, что в скором времени в Эстонию прибудут новые подразделения вооруженных сил Франции и Великобритании.
Leopard 2A7 – последняя модификация танков семейства Leopard производства концерна Krauss-Maffei. Танк оснащен 120-мм гладкоствольным орудием повышенной мощности, а также обновленной цифровой системой управления огнем. Дизельный двигатель V12 с двойным турбонаддувом мощностью в 1500 л.с. разгоняет 68-тонную машину до скорости в 60 км/ч.
Ранее сообщалось, что НАТО направит дополнительные силы в Эстонию – их общий контингент достигнет размеров дивизии. Также в стране появится дополнительная бригада из Великобритании.korrespondent.net