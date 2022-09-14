Кабмин одобрил перенос старта либерализации рынка электроэнергии

Минэнерго утверждает, что это предложение подготовлено в ответ на чрезвычайно высокие цены на электроэнергию на рынке (цена на бирже Nord Pool выросла с 223 евро за мегаватт-час в июне до 480 евро в августе) и остановку деятельности независимого поставщика Perlas Energija.

«На третий этап либерализации рынка электроэнергии вышли около 814 тыс. бытовых потребителей, а независимого поставщика не выбрали 53%. Предлагаемые изменения важны приблизительно для 430 тыс. бытовых потребителей третьего этапа», — заявил на заседании министр энергетики Дайнюс Крейвис.

«Потребление у третьей категории относительно небольшое, удельный вес от общего рынка электроэнергии будет очень небольшим», — добавил он.

По последним данным Литовского энергетического агентства, независимого поставщика выбрали 1,14 млн потребителей (69% всех бытовых потребителей), а еще не выбрали 519 тыс. (31%), из них 429 тыс. вошли в третий этап либерализации, а 83 тыс. потребителей первого и второго этапа получают услугу гарантийного поставщика.

Около 380 тыс. потребителей третьего этапа, потребляющие до 1000 кВтч электроэнергии в год, должны до 18 декабря выбрать независимого поставщика по действующему порядку.

Второй этап либерализации рынка был завершен в июле этого года, а первый — в январе 2021 года.

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