Число заражений оспой обезьян по всему миру выросло на 77% за неделю

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За прошедшую неделю по всему миру выявили около 2,6 тыс. новых случаев заражения оспой обезьян у людей — на 77% больше, чем за предыдущую неделю, говорится в эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Так, за неделю с 27 июня по 3 июля было выявлено 2614 новых случаев заражения оспой обезьян и две смерти от последствий заболевания. О случаях заболевания сообщили девять новых стран и территорий. При этом в десяти странах, где заболевание обнаружили ранее, не было выявлено новых случаев на протяжении 21 дня, что является максимальной длительностью инкубационного периода.