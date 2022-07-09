Европа все еще не восстановила допандемийный уровень туристического потока

Некоторые эксперты отмечают отсутствие «жажды путешествий», которая прежде была характерна для туристов. Люди хотят сначала провести летний отпуск на море, и только потом отправиться на экскурсии в страны с богатой историей и множеством музеев.

Впрочем, положительным фактором является возросшее количество туристов из сопредельных стран. Скажем, чаще всех Венгрию посещают туристы из Хорватии и Словакии, а Чехию — туристы из Словакии и Германии. В Бельгию чаще приезжают из Франции и Голландии. Показатели «соседского туризма» возросли по сравнению со временем, предшествовавшим эпидемии ковида.