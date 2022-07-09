В Германии отключают горячую воду и отопление из-за газового кризиса

В четверг крупнейший арендодатель жилья в Германии компания Vonovia, заявила, что снизит температуру центрального отопления своих арендаторов до 17 градусов в период с 23:00 до 6:00, что позволит сэкономить 8% расходов на отопление.

Кроме того, на этой неделе жилищная ассоциация в саксонском городе Диппольдисвальде, недалеко от границы с Чехией, заявила, что она начинает ограничивать поставки горячей воды жителям. Теперь они могут принимать горячий душ только с 4-8 утра до 11-13 часов дня.

Отмечается, что подобные мероприятия могут стать привычными в ближайшие недели. Гельмут Деди, глава Немецкой ассоциации городов, сказал, что «все общество» должно теперь сократить потребление энергии – экономить ее летом, чтобы иметь «теплые квартиры зимой».

Он обратился в городские советы страны с просьбой принять экстренные меры: выключить светофоры ночью, перекрыть горячую воду в домах муниципалитетов, музеях и спортивных центрах, настроить кондиционеры и прекратить освещение исторических зданий.

Напомним, Газпром сократил экспорт газа почти на треть. За пять с половиной месяцев Россия экспортировала менее 65 млрд кубометров газа.

Ранее Германия попросила Канаду вернуть попавшую под санкции турбину Северного потока, что было формальной причиной для Кремля прекратить поставки газа в Германию. Канада ответила согласием.