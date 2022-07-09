Премьер Эстонии уйдет в отставку, чтобы затем возглавить новое правительство

Каллас сообщит в парламенте, что подает в отставку. После этого президент Алар Карис назначит ее кандидатом в премьер-министры. Затем Каллас выступит в парламенте с докладом о новой правящей коалиции и парламент должен будет утвердить ее на посту премьера.

После этого Каллас представит президенту состав нового правительства.

3 июня президент Эстонии по предложению премьера освободил от занимаемых должностей всех семь министров от партии Центра. Премьер предложила освободить 7 из 14 министров в связи с внутренним расколом в двухпартийной коалиции. По ее словам, для нее последним и решающим обстоятельством стало то, что голосами правившей на тот момент партии Центра и оппозиционной Консервативной народной партии в парламенте был отклонен законопроект о начальном образовании на эстонском языке, одобренный ранее правительством на основе консенсуса.