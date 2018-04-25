Чистота требует средств

Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

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С ростом численности населения городов возрастает и количество отходов его жизнедеятельности. Мусор в городской черте – это очаги неприятного запаха и заражения территории. В столице вывозом и утилизацией отходов занимаются специализированные компании.

Новый оператор

С сентября вывозом мусора в Веркяйской и Фабийонишкской сенюниях, а также в северной части Жирмунайской и Шнипишкской сенюний занимается компания «Ekonovus», которая выиграла конкурс в городском самоуправлении, предложив наименьшую цену за услуги.

Как уверяют представители нового оператора, графики вывоза отходов останутся прежними, а при надобности жители частных домов смогут заказать и дополнительный вывоз. Для удобства клиентов компания «Ekonovus» организовала свой центр обслуживания клиентов, работники которого помогут оперативно разрешать любые проблемы. Между тем в целях своевременного вывоза отходов представители нового оператора убедительно просят жителей многоквартирных домов не оставлять свои автомобили на подъездах к контейнерам, а жителей частных домов — размещать контейнеры с мусором поближе к дороге.

Вновь подорожание

В 2018 году в Вильнюсе ввели новую систему оплаты вывоза мусора, сейчас она состоит из двух частей – постоянной и переменной. Пока для всех категорий недвижимости постоянная часть одинаковая и составляет 0,1802 евро за кв. м в год. С 2020 г. каждая категория может облагаться отдельным налогом. Кроме того, его будут считать за месяц, а не за год, как до сих пор.

Вывоз мусора в Вильнюсе с 2020 года подорожает на 38%. Это подтвердил горсовет, сообщает BNS. По словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, несмотря на повышение цены, вывоз мусора будет дешевле, чем в 2017 году. «Парламент обязал нас провести реформу в этой сфере, мы это сделали. С тех пор цена упала в 5-6 раз», – сказал Шимашюс. «Как мы видели, конкуренция была активной, предоставляющие услугу компании даже решили уйти, поскольку им эта деятельность показалась невыгодной. Естественно, провели новый конкурс, пришлось пересмотреть цену. Она немного увеличится, но все равно будет гораздо ниже, чем в 2017 году», – отметил мэр.

Представитель оппозиции Жильвинас Шилгалис интересовался, почему горсовет утверждает цены уже после подписания соглашения с компаниями, которые будут предоставлять услугу. «Как можно подписывать договор до того, как горсовет утвердит окончательные цены? Компаниям уже платят по новому договору, хотя цены еще не утверждены. Поэтому я считаю эту сделку коррупционной», – сказал Ж.Шилгалис. Другой член горсовета Винцас Юргутис считает, что аргументы против новых расценок нерациональные. «Мы все равно сделали шаг вперед, поэтому аргументы против нерациональны. Что говорить о повышении цены, если она ниже, чем три года назад. Это спекуляции», – сказал В.Юргутис.

В соответствии с утвержденным городским советом порядком тариф увеличится на 38%, до 160,49 евро за тонну. Также предусмотрена возможность платы по фактически выброшенному количеству мусора — массе, жители индивидуальных домов могут платить переменную часть в зависимости от того, какое количество мусора (в килограммах) они выбрасывают.

По словам Р.Шимашюса, будет еще одно новшество. Со следующего года жители раз в год смогут приглашать компанию поставщика услуги, чтобы она вывезла крупногабаритный мусор. Компании отмечают, что цена выше, поскольку они взяли на себя больше обязательств.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt

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