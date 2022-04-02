Член Сейма: потери от прекращения коммерческих связей с Россией будут довольно большими

Justas Džiugelis/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Потери в результате прекращения коммерческих связей с Россией и Беларусью будут «довольно большими», говорит глава Рабочей группы Сейма по решению проблем рынка труда.

«Если будет прекращено экономическое сотрудничество с Россией и Беларусью, по данным Министерства экономики и инноваций, потери на самом деле будут довольно большими в разных секторах», — сказал BNS Юстас Джюгялис после состоявшегося заседания рабочей группы, на котором обсуждалось прекращение экономических отношений с Россией и Беларусью.

По его словам, самые большие потери будут в импорте древесины и металлосырья: «Потому что импорт этого сырья сейчас составляет значительную часть импорта».