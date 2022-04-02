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Disney запретил прокат своих фильмов в РФ

Фото: pixabay.com

Киностудия Disney запретила прокат собственных фильмов на территории Российской Федерации. Об этом сообщает российское издание РБК.

Отмечается, что решение вступает в силу с 7 апреля и будет касаться не только зарубежных фильмов, но и российских проектов.

Отметим, еще в начале марта Disney остановила выпуск премьер на территории России, а также запретила лицензирование проектов для видеохостингов.

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Кроме этого, компания остановила работу своих структурных подразделений — Disney Cruise Line, издания и туроператора National Geographic.

korrespondent.net

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