Disney запретил прокат своих фильмов в РФ

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Киностудия Disney запретила прокат собственных фильмов на территории Российской Федерации. Об этом сообщает российское издание РБК.

Отмечается, что решение вступает в силу с 7 апреля и будет касаться не только зарубежных фильмов, но и российских проектов.

Отметим, еще в начале марта Disney остановила выпуск премьер на территории России, а также запретила лицензирование проектов для видеохостингов.