Член Сейма Р. Шаркницкас: как пресечь детскую нищету в Европе

Фото BFL/Томаса Урбелениса

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Евросоюз – пожалуй, самое богатое сообщество в мире. Но поверите ли вы, что в этом сообществе каждый четвертый ребенок живет в условиях нужды и даже нищеты? Почти 25 миллионов детей в Евросоюзе живут в семьях, имеющих маленькие доходы, которые не в силах обеспечить даже самых необходимых потребностей ребенка. Больше всего детей в нищете проживает в Болгарии и Румынии, здесь нужду испытывает почти каждый второй ребенок. Меньше всего таких детей в Скандинавских странах и в Германии.

По данным 2018 года, Литва «первенствует» в этой области среди стран Балтии. У нас нужду испытывает каждый третий ребенок, а в Латвии и Эстонии каждый четвертый. Вместе с Литвой в списке стоят и такие богатые государства, как Италия и Испания. Что все-таки определяет эти цифры, если даже в богатых государствах Европы немало детей, испытывающих нужду? Как уменьшить эти показатели? Какие изменения в будущем ждут Литву и другие государства Европы?

Нищета – это результат, обусловленный специфическими факторами, прежде всего высоким уровнем безработицы в государстве, небольшим количеством лиц, имеющих высшее образование, низким уровнем заработной платы, дискриминацией по половому признаку и т. д. С точки зрения семьи детскую нужду могут определять такие факторы, как большое количество членов семьи, низкие доходы родителей, слабое здоровье, болезни родителей и родственников, место жительства и др. Словом, возникновение нужды зависит от многих как макро-, так и микропричин.

Можно утверждать, что в Евросоюзе уже началась борьба с детской нищетой. Или хотя бы уже стали проявлять инициативу в этом вопросе. В Европарламенте уже не первый год говорят о программе, которая оказала бы разностороннюю помощь бедствующим детям, так как фонд был бы ориентирован на бесплатные услуги по поддержанию здоровья, бесплатное образование, полноценное питание, хорошие условия проживания и др. На эту инициативу в бюджете Евросоюза предусмотрены средства в размере 6 млрд евро. Это большая помощь, позволяющая детям чувствовать себя полноценными среди своих сверстников не только в своем государстве, но и в других государствах-членах Евросоюза.

Возникает вопрос, какой способ борьбы с детской нуждой в Евросоюзе самый эффективный: непосредственные выплаты родителям, оказание услуг семье или иные. По моему мнению, вопрос непосредственных выплат родителям должен быть дискрецией самих государств-членов Евросоюза. В то же время инициатива детской гарантии должна функционировать как источник целевых средств Евросоюза, который в соответствии с потребностями детей должны распределять действующие в государствах-членах Евросоюза институции. Таким образом было бы обеспечено эффективное снижение детской нужды.

Хотя для Европы такая инициатива имеет большое значение, все-таки это является только средством для снижения уровня нищеты. Причины роста нищеты в странах-членах ЕС надо устранять различными способами: это и «детские» деньги, и поощрение занятости населения, и улучшение социальной защиты, и доступность услуг по охране здоровья и т. д. Все это состоит из множества факторов, которые в каждом государстве-члене ЕС разные, поэтому вопрос о том, какой области уделить максимальное внимание, должны оценивать сами государства-члены ЕС. Вместе с тем можно порадоваться тому, что в Литве уже введен институт денег ребенка, увеличивается размер средней заработной платы, укрепляется охрана прав ребенка. Мы движемся в правильном направлении, но вопрос еще далеко не закрыт.

Дети – наше будущее. Чему мы их научим, что в них заложим, такое государство в будущем и получим. Если ребенок в связи с нехваткой средств не будет учиться в высшей школе, то, возможно, мы потеряем будущего ученого; если ребенок не будет участвовать в неформальном образовании, то, возможно, мы потеряем будущего профессионального спортсмена, деятеля культуры или иной области. Поэтому Евросоюз воедино с государствами-членами должен обсудить способы борьбы с детской нищетой. Только идя таким путем, мы сможем увидеть счастливых маленьких граждан Европейского союза.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ