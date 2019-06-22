Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Запущена рекламная кампания «Не пересекайся», организованная самоуправлением Вильнюса с целью наладить диалог с самокатчиками и убедить их после поездки аккуратно ставить свое транспортное средство.

Проблема, с которой сталкиваются многие крупные города мира, становится все более очевидной и в Вильнюсе, поэтому самоуправление решило провести такую нетрадиционную кампанию, ориентируясь на пользователей самокатов и особенно на тех, кто впервые воспользовался этим транспортным средством.

Чтобы сделать правила доступными и одновременно привлекательными, Вильнюсское самоуправление разработало ряд рекомендаций под названием «Библия настоящего вильнюсского самокатчика» (www.Vilnius.let/paspirtukai). В сборнике содержится десять рекомендаций безопасного и ответственного путешествия на самокате, указывается, где его можно оставить после поездки и чего нельзя делать во время вождения самоката.

«Вильнюсцы быстро полюбили электросамокаты, которые набирают популярность. Это прекрасно, так как меньше загрязняется воздух, больше самокатов — меньше машин и т. д. Однако существует определенный риск и возникают неудобства, связанные с увеличением числа электросамокатов в городах. Настоящая кампания – один из способов общения с горожанами. Начиная с диалога и ясных ожиданий, мы рассчитываем на позитивный отклик самокатчиков», — говорит директор администрации самоуправления Вильнюса Повилас Подерскис.

По его словам, в настоящее время в Вильнюсе есть две кампании, предлагающие краткосрочную аренду электросамокатов, и еще 2-3 кампании планируют начать работу до осени.

«Мы лидируем в Европе по оказанию услуг пользования автомобилями, поэтому вижу возможности и для популяризации в городе электросамокатов. Однако мы хотим, чтобы выгоду почувствовали все вильнюсцы, а не только определенные группы», — утверждает П. Подерскис.

Рекламная кампания «Не пересекайся» призывает не оставлять самокаты поперек пешеходной дорожки. Для ее пропаганды будут использованы возможности интернета и рекламные плакаты в городе.

«Библия настоящего вильнюсского самокатчика» полезна и тем, кто приобрел самокат для личного пользования. В ней рекомендуется не управлять одной рукой, не надевать наушников, быть на улице внимательными, не портить чужое имущество, быть особенно осторожными там, где рядом дети.

В настоящее время в Вильнюсском самоуправлении обсуждаются правила предоставления услуг с использованием электросамокатов, которые в ближайшее время должны быть представлены для утверждения городскому совету. В правилах предусмотрены основные вехи для предпринимателей, желающих развивать микромобильность в столице, изложены требования по безопасности, осмотру, парковке самокатов, обмену данными с самоуправлением.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ