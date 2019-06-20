Компенсации литовским фермерам

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

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В прошлом году сельскохозяйственная отрасль республики лишилась трети урожая, сильнее всего пострадали южные регионы страны.

Литовским фермерам, пострадавшим в прошлом году от засухи, начнут выплачивать компенсацию с июля, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства. На данный момент ее размер составляет 8,5 млн евро.

Поддержка от ведомства будет оказана земледельцам, которые понесли ущерб в 2018 году из-за воздействия засухи на урожай, в размере не менее 30 процентов от годовой стоимости продукции, установленной в плане на 2015-2017 гг.

Предполагается, что в среднем выплата будет составлять около 8 евро за гектар урожая.

Заявителям, получающим компенсацию, нужно будет подать заявку на прямые платежи.

В июле прошлого года власти Литвы объявили режим ЧС из-за засухи. А в 2017 году литовские фермеры пострадали от другой напасти – из-за проливных дождей. Сельскохозяйственная отрасль Литвы понесла убытки в размере около 40 миллионов евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ