Членистоногие атакуют: клещи-монстры в Германии

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Из-за потепления климата в Германии столкнулись с неожиданной проблемой: в стране появились тропические клещи, являющиеся переносчиками очень опасных заболеваний.

По информации немецких биологов, в Германии обнаружено, в общей сложности, семь клещей из тропических регионов. Нашли их на домашних животных в трех разных местах: под Ганновером, Оснабрюком и Франкфуртом-на-Майне. Ранее таких клещей в Германии находили только два раза — по одному клещу в 2015-м и 2017 годах, сообщает Deutsche Welle.

Судя по всему, изменение климата планеты увеличило их шансы на выживание в этих широтах — по крайней мере, до первой холодной зимы.

Обнаруженные тропические клещи относятся к роду хиаломма, причем двух разных видов. Обычно они встречаются в пустынных и степных регионах Средней и Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Как предполагают эксперты, личинки клещей были занесены в Германию перелетными птицами и смогли выжить и развиться этим жарким летом. Сразу трех клещей нашли на одной лошади, по одному — на трех других лошадях и седьмого — на овце.

Тропические клещи отличаются характерными полосками на конечностях, а размерами в несколько раз превосходят все местные виды, поэтому в немецких СМИ их называют клещами-монстрами. В отличие от местных они более подвижны — способны преодолевать до ста метров к цели, чтобы напиться крови. В свою очередь, клещи, обитающие в Германии, обычно ждут на траве или кустарниках, когда животное или человек пройдет рядом.

В одном из клещей ученые нашли бактерии риккетсии — возбудителя клещевого сыпного тифа. Ученые опасаются, что из-за потепления климата они могут прижиться и распространиться в Германии. Помимо тифа эти клещи также способны переносить, в частности, геморрагическую лихорадку Крым-Конго.

Еще в прошлом году немецкие эксперты предупреждали жителей Германии о предстоящем значительном увеличении популяции клещей — из-за мягкой зимы и других благоприятных условий для их размножения, что и произошло. По количеству клещей 2018 год оказался самым опасным за последние десять лет. Этим дело не закончилось: возможно, 2019-й будет опаснее.

NEWSru.com