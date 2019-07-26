Сквярнялис: решение предложить в еврокомиссары В. Синкявичюса не было согласовано

Фото BFL/Ирмантасас Гялунаса

🔊 Воспроизвести

Решение правящих «аграриев» предложить в еврокомиссары министра экономики и инноваций Виргиниюса Синкявичюса не было согласовано с ним, говорит премьер Литвы Саулюс Сквярнялис.

«Фракция зачастую принимает то или иное решение внутри себя, которое как бы и не обнародуется, но теперь предано огласке. Для меня это стало новостью», – сказал премьер в четверг журналистам в сейме.

«Бывает, что и я знаю», – сказал С. Сквярнялис в ответ на реплику журналистов, что он сам является членом фракции «аграриев».

Сообщивший о решении фракции «аграриев» немного раньше в четверг лидер партии Рамунас Карбаускис сказал, что один из предлагаемых Литве портфелей в Еврокомиссии – комиссара по вопросам инноваций.

По его словам, позиция Литвы относительно желаемого портфеля «пока не ясна», но, выбирая В. Синкявичюса, «аграрии» «изъявили политическую волю».

С. Сквярнялис сказал, что портфель еврокомиссара, который достанется Литве, еще не известен.

Правительство Литвы предложит еврокомиссара, получив одобрение президента и сейма.