Несмотря на обещание Сквярнялис не представил президенту министров

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

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Литовский премьер Саулюс Сквярнялис говорит, что не представил президенту Гитанасу Науседе кандидатов в обновленное правительство, хотя обещал сделать это в четверг.

«Сегодня еще есть достаточно много времени», – сказал журналистам в сейме С. Сквярнялис после встречи с главой государства.

Договорившиеся несколько недель назад о новой коалиции правящие приняли решение сменить как минимум трех министров – транспорта, внутренних дел и сельского хозяйства.

Было обнародовано, что назначить этими министрами предлагается представителей Избирательной акции поляков Литвы Владисласа Кондратовича и Ярослава Наркевича, а также социал-трудовика Андрюса Палёниса.

С. Сквярнялис сам не называет конкретные кандидатуры, но говорит, что договоренность по ним с президентом имеется.

По словам премьера, сейчас основные дискуссии с президентом идут относительно юридических нюансов, как должно быть утверждено обновленное правительство.

В их числе – вариант сменить трех министров еще до утверждения президентом всего кабинета. Это будет означать, что сейму придется голосовать по программе правительства и представлять министров, так как со времени получения С. Сквярнялисом полномочий в 2016 году сменится более половины всех министров.

Также обсуждается возможность утверждения президентом прежнего состава правительства со сменой лишь одного министра, а остальных министров сменить позже. Это позволило бы избежать голосования по правительственной программе, так как в случае утверждения прежнего состава кабмина С. Сквярнялис получил бы полномочия заново и «счетчик» смены министров начал бы отсчет заново.

Из-за присяги новых министров планируется продлить весеннюю сессию сейма.

«Мне нужно слышать настроения в сейме, люди напряжены, устали. Хочется, что бы процесс обновления правительства прошел как можно ровнее», – сказал С. Сквярнялис.

Он также сказал, что президент планирует встретиться «не с одним министром» из тех, в возможности которых продолжать работу он сомневается, в том числе и с министром здравоохранения Аурелиюсом Веригой.

В состав правящей коалиции вошли Литовской союз крестьян и зеленых, Литовская социал-демократическая трудовая партия, партия «Порядок и справедливость», а также Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей.