В польском поселке 9 лет рождались только девочки: объявили награду за мальчика

Фото: MDP i OSP Miejsce Odrzanskie/Facebook

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В Мейсце-Оджаньске, в Польше, неподалеку от границы с Чехией, за последние девять лет не родился ни один мальчик. Мэр поселка Раймунд Фришко объявил награду паре, которая родит мальчика. Об этом сообщает портал The First News.

«Мне эта ситуация кажется необычной, поэтому стоит попробовать понять, в чем причина. Я решил наградить родителей, которые родят первого мальчика. Я не раскрою сейчас, что это будет, но обещаю, что оно того стоит», — рассказал он.

Мэр также инициировал проверку исторических записей, чтобы понять, повторялась ли еще когда-либо такая ситуация на этой территории.

«Объяснить эту загадку будет довольно сложно, но здесь действительно девочки рождаются намного чаще, чем мальчики», — сказал Фришко.

Томаш Голяш, глава бригады пожарных (24 девушки и 8 мужчин), рассказал, что такая ситуация продолжается в селе уже несколько десятилетий.

«Я приехал сюда, поженился на местной девушке, которая родила мне двух девочек. У соседа та же ситуация. Я хочу себе сына, но мне кажется это чем-то нереальным», — рассказал он.