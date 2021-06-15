Члены НАТО обязались увеличить расходы на оборону

Главы государств НАТО подтвердили принятое еще в 2014 году обязательство довести свои военные расходы до 2% ВВП к 2024 году, однако ряду стран понадобится больше времени на то, чтобы достичь целевого показателя.

В 2021 году эту задачу должны выполнить 10 государств НАТО (включая США) из 30. При этом самую большую часть своего ВВП – 3,82% – на оборону в 2021 году потратит Греция, на втором месте идут США – 3,52%. На последнем месте в десятке лидеров будет Франция с 2,01%. Расходы экономического лидера ЕС – Германии – прогнозируются на уровне 1,57% ВВП, а на последнем месте в НАТО по этому показателю находится Люксембург с 0,57%.

Согласно опубликованному в июне статистическому отчету НАТО, в 2021 году суммарные военные расходы Альянса должны вырасти на 4,1%, до 1,05 трлн долларов. Значительная часть этих средств (не менее 20%) должна ежегодно тратиться на закупку новой военной техники и вооружений.

Приоритетными направлениями технических разработок и закупок для стран НАТО при наращивании военного потенциала должны стать: средства ПВО и защиты от химического, биологического, радиологического и ядерного оружия, автономные системы, винтокрылые аппараты следующего поколения, высокоточные вооружения, новые боеприпасы, системы дозаправки в воздухе, а также средства подготовки личного состава.