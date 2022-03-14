Члены сейма Литвы доставили помощь Украине

Западную Украину в конце прошлой недели посетили заместитель спикера Сейма Литвы Паулюс Саударгас, председатель Комитета по национальной безопасности и обороне Сейма Лауринас Касчюнас и депутат Юстинас Урбанавичюс.
Они сказали, что поехали поддержать украинцев, подвергающихся российскому военному вторжению, и доставили им помощь.
Литовские парламентарии перевезли в Украину тепловизоры, медикаменты, военную экипировку, внедорожник и квадроцикл.
«Мы хотим выразить нашу моральную поддержку украинцам. Можно сказать, что это первый визит парламентариев после начала войны», — сказал в пятницу Касчюнас BNS.
«Мы приехали в Украину, это действительно странное ощущение — через границу в ту сторону ехали только мы, а обратно, естественно, в Польшу, большой поток пеших беженцев, пограничники помогают украинским матерям нести детей. Действительно шокирующие картины», — рассказал Саударгас в видео, размещенном в Facebook.
Касчюнас сообщил BNS, что они посетили Волынскую область на западе Украины.
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