«Чрезвычайные» цены.Сейм разрешил регулировать цены на товары во время экстремальной ситуации

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Сейм Литвы разрешил регулировать цены на товары во время экстремальной ситуации, сообщает пресс-служба канцелярии парламента.

В срочном порядке депутаты приняли поправки к закону о гражданской защите, которые позволят в условиях экстремальной ситуации временно устанавливать максимальные цены на основные товары и услуги, а также другие необходимые ограничения на их продажу.

«Государственная служба защиты прав потребителей получает запросы потребителей о возможном повышении цен на продукты, особенно в связи с ростом цен на дезинфицирующие средства, респираторы и маски», – заявил министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.

По его словам, из-за рекламы, которая вызывает панику и побуждает людей покупать больше, чем им нужно, растет спрос на определенные товары.

В соответствии с новыми положениями правительственная комиссия по экстремальной ситуации будет иметь право составлять список необходимых товаров и услуг и поручать Государственной службе защиты прав потребителей следить за изменениями цен и доступности этих товаров и услуг.

Комиссия будет проинформирована, если обнаружится нехватка товаров или услуг, необходимых населению, учреждениям или хозяйствующим субъектам в условиях экстремальной ситуации, о злоупотреблении производителей, продавцов или поставщиков услуг при установлении цен на товары и услуги. Затем правительство должно будет принять решение о регулировании определенных цен и наложении ограничений на продажи. Мнение Совета по конкуренции должно быть получено и оценено до решения кабинета министров.

Однако в пояснительной записке к законодательным поправкам говорится, что регулирование цен, количества проданных товаров и запрет на экспорт – это крайняя мера.

Кроме того, эти ограничения должны быть установлены в соответствии с принципом соразмерности, без ущерба для добросовестной конкуренции и равенства экономических субъектов. Они должны быть сняты, как только исчезнут причины их введения.

Жители и политики жаловались на подорожание товаров в условиях карантина. Была даже создана петиция с требованием остановить рост цен.

«Регулирование цен может привести к появлению «черного» рынка», — считает советник президента Симонас Крепшта. По его словам, вместо этого стоит создать более благоприятные условия для производства необходимых товаров в Литве, в нынешней ситуации — средств защиты. «Сама цель — добиваться определенной цены на некоторые товары — оправданна. Только предложенные средства неподходящие. Регулирование цен не дает положительного эффекта, даже наоборот – приводит к отрицательным последствиям. Действительно, представителям власти сложно назвать оптимальную цену. Если цена слишком низкая, меньше расходов на производство тех или иных товаров, то их раскупят и появится «черный» рынок», – сказал в интервью Žinių radijаs советник президента.

Продуктовый госрезерв

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Министерство сельского хозяйства обеспечить государственный резерв, чтобы в нем было достаточно продуктов первой необходимости.

Как считает президент, «формирование госрезерва может стать мерой, стимулирующей государственный сектор и помогающей ему преодолеть экономические и финансовые проблемы».

«В Литве сильное сельское хозяйство, оно может не только удовлетворить потребности местного рынка, но и работать на экспорт. Основные продукты, за исключением свинины, овощей и фруктов, в стране производят с превышением потребностей. Поэтому задача госучреждений на сегодняшний день – помочь участникам сельскохозяйственного сектора более продуктивно продолжать свою деятельность», — отметил президент.

Президент упомянул и о том, что возможно накопление продуктов в частных компаниях, чтобы использовать их в критический момент. «Можно воспользоваться услугами хранения, когда частные компании накапливают резерв, это по сути госрезерв, и его используют в критических обстоятельствах. Это выгодно для страны, чтобы гарантировать непрерывные поставки продуктов питания», – пояснил глава государства.

Стратегия «экономического патриотизма«

Между тем в Сейме члены партии Союз Отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) призвали привести Литву к стратегии «экономического патриотизма», сообщает пресс-служба литовского парламента.

Депутаты Лауринас Кащюнас, Раса Петраускене и Казис Старкявичюс попросили Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне приступить к пересмотру Стратегии национальной безопасности. По словам Л.Кащюнаса, многие страны уже пересматривают свои стратегии, экономическую взаимозависимость и ограничивают экспорт определенных товаров с целью обеспечения внутренних поставок и увеличения резервов.

«Другими словами, мы движемся к определенной степени экономической автономии, или экономического патриотизма, чтобы в чрезвычайных ситуациях государства могли обеспечить стабильное снабжение необходимыми ресурсами. Это важные задачи для государств с относительно открытой экономикой, включая Литву, которые хотят надлежащим образом справляться с пандемиями аналогичного масштаба и преодолевать их», – заявил депутат.

Р. Петраускене отметила, что простое знание о наличии продовольственного резерва даст обществу спокойствие и большую уверенность в государстве.

«Многие страны Европейского союза готовы к отсутствию импорта, к закрытию границ, а Литва уязвима в критических ситуациях. Нынешняя ситуация, когда распространение COVID-19 останавливает экспорт, особенно благоприятна для накопления государственного продовольственного резерва, он помог бы литовским производителям пережить этот трудный период, особенно в сельскохозяйственном секторе, сохранить рабочие места», – считает депутат.

К. Старкявичюс, в свою очередь, подчеркнул, что пандемия коронавируса обозначила важность сельскохозяйственного сектора. По словам депутата, основные продукты питания, за исключением свинины, овощей и фруктов, производятся пищевой промышленностью страны с превышением внутреннего спроса.

«Поэтому в нынешней ситуации очень важно принять меры, которые помогли бы участникам сельскохозяйственного сектора продуктивно продолжить свою деятельность», – отметил он.

Депутаты отметили, что, по данным Министерства сельского хозяйства, в настоящее время в государственных запасниках есть только мука и сахар и очевидно, что такой запас недостаточен с точки зрения ассортимента. В качестве одной из приоритетных задач национальной безопасности депутаты отметили накопление адекватного государственного продовольственного резерва и обеспечение эффективной безопасности аграрного сектора.

По мнению депутатов, это может включать как обеспечение основных мощностей по производству продуктов питания, которые могут быть задействованы в чрезвычайных ситуациях или кризисах, так и возможность воспользоваться услугой хранения продуктов питания, когда операторы продуктового бизнеса накапливают необходимые запасы основных продуктов по заказу государства, гарантируя тем самым бесперебойное снабжение во всех кризисных ситуациях.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ