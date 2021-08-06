Что едят Роналду и Месси?

Свинина (нежирная) – 600 г, спаржа – 200 г, помидоры черри – 150 г, белое вино или мясной бульон – 100 мл, соевый соус – 50 мл, растительное масло – 2 ст.л., кунжут – 30 г, перец по вкусу.

Нарежьте мясо на небольшие кусочки, обжарьте на сковороде. Когда мясо покроется золотистой корочкой, влейте вино или бульон и тушите на медленном огне. Подождите, пока вино испарится на ⅔, и добавьте в сковороду соевый соус. За 10 минут до готовности блюда добавьте к мясу спаржу, а еще через 5 минут – разрезанные пополам помидоры черри. Перед подачей посыпьте мясо кунжутом и перцем, полейте соусом, в котором тушилась свинина. Приятного аппетита!

Бакалао

По-португальски — бакалао, а по-русски — треска с картофелем. Любимое блюдо Криштиану Роналду, нападающего сборной Португалии. Бакалао – главное блюдо португальской кухни, готовится из сушеной и вымоченной в молоке трески.

Треска – 300 г, картофель – 300 г, лук репчатый – 2 шт., яйца – 3 шт., оливки – 100 г, оливковое масло – 5 ст.л., молоко, пучок петрушки, соль, перец по вкусу.

Замочите треску в молоке и оставьте на час. Затем отварите рыбу до готовности, картофель очистите, нарежьте и пожарьте, лук потушите. Треску измельчите и смешайте с жареной картошкой и луком, залейте взбитыми яйцами, опять перемешайте и тушите до готовности. Подавайте на стол с петрушкой и оливками.

Паэлья Валенсиана

Любимое блюдо Жерара Пике, защитника сборной Испании. Жерар Пике любит паэлью и умеет ее готовить. Жерар Пике уже несколько лет живет в гражданском браке с певицей Шакирой: у пары двое детей. Футболист может собственноручно заняться приготовлением ужина на всю семью, тем более паэлью всегда готовили мужчины.

Ножки кролика – 150 г, помидоры – 2 шт., зеленая стручковая фасоль – 200 г, белая фасоль – 50 г, рис – 150 г, паприка – ½ ч.л., розмарин – 1/3 ч.л., шафран – ½ ч.л., масло оливковое – 50 мл, бульон – 3 ст.

Паэлья Валенсиана готовится из мяса кролика и курицы. Для этого нужна сковорода с тонким дном. Натрите помидоры на крупной терке так, чтобы в руках осталась только кожица. Нарежьте зеленую фасоль, мелко порубите чеснок и розмарин. Курицу и кролика порубите на мелкие кусочки и обжарьте в оливковом масле до золотистого цвета – 5-7 минут. Посолите, поперчите. Теперь добавьте фасоль – белую и зеленую, размешайте, готовьте 2 минуты. Всыпьте паприку и шафран, влейте бульон. Тушите еще 8 минут. Добавьте рис и распределите по сковороде, больше его помешивать не надо. Готовьте, не накрывая крышкой, 20 минут на среднем огне, а потом еще 10 минут на маленьком. Рис должен впитать в себя жидкость. Если получается суховато, добавьте воды или горячего бульона.

Драники с лососем

Любимое блюдо Мануэля Нойера, вратаря сборной Германии. Лосось придаст драникам необычный вкус!

Картофель – 700 г, филе лосося – 300 г, мука – 1 ст., молоко – 100 мл, яйца – 2 шт., растительное масло – 2 ст.л., соль по вкусу.

Натрите картофель на мелкой терке. Залейте теплым молоком, чтобы не потемнел. Затем слейте молоко и добавьте в натертый картофель яйца, муку и соль. Перемешайте. Филе лосося нарежьте мелкими кусочками и слегка посолите. Сделайте картофельные лепешки размером с ладонь, в центр каждой поместите несколько кусочков рыбного филе. Сложите лепешки так, чтобы их края совпали и склеились. Обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки. Блюдо готово!

Асадо

Любимое блюдо Анхеля Ди Марии, полузащитника сборной Аргентины. Ребрышки на углях любят даже футболисты! Асадо – жаркое из телятины. Готовится на гриле или углях из говяжьих ребер, но можно использовать и баранину.

Телятина (ребра или тонкий край) – 1 кг, болгарский перец – 1 шт., соус «Чимичурри», пучок петрушки или кинзы, помидоры – 2 шт., оливковое масло – 70 г, яблочный уксус – 50 г, бальзамический уксус – 1 ст.л., орегано – ½ ч.л., базилик – 1 ст.л., паприка – 1 ст.л., соль – 1/3 ч.л., лавровый лист и красный перец по вкусу. Для маринада: оливковое масло – 70 г, светлое пиво – 100 мл, горчица – 1 ст.л., коричневый сахар – 2 ст.л., мед – 1 ст.л., чеснок – 3 зубчика, веточка розмарина, соль, перец по вкусу.

Соус «Чимичурри» нужно приготовить заранее, за день до жарки мяса. Он должен настояться. Для приготовления соуса нарежьте болгарский перец, помидоры, зелень, добавьте чеснок, специи, оливковое масло, уксус, сухие приправы и измельчите все в блендере. Затем поместите соус в холодильник.

Для маринада измельчите чеснок, добавьте розмарин, горчицу, сахар, мед, перец, соль, оливковое масло и немного пива. Взбейте полученную смесь в блендере. Залейте ею мясо и дайте сутки постоять в холодильнике. А далее разжигайте мангал. Гриль устанавливается на высоте 10 см над тлеющими углями. Мясо нарезается кусочками и жарится на огне в течение 40 минут.

Мясо можно приготовить и в духовке, разогретой до 130 градусов. Для этого потребуется больше времени – часа три, переворачивайте мясо каждый час. О его готовности можно судить по тому, насколько легко отходит мясная мякоть от костей.

