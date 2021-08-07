Черепахи оказались под угрозой вымирания из-за пластика

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Молодые морские черепахи поглощают все больше пластика, заявили ученые. Это может поставить некоторые виды под угрозу вымирания, сообщает «МИР 24» со ссылкой на Frontiers in Marine Science.

Исследование охватило небольших черепах, с диаметром панциря до 50 см. Ученые обследовали внутренности 121 морской черепахи пяти разных видов. В список вошли зеленая, логгерхед, оливковая, ястребиный клюв и плоскоспинная. Черепахи обитали в Индийском и Тихом океанах. Они либо выбросились на берег, либо были пойманы непреднамеренно.

Результаты показали, что у представителей четырех видов в желудочно-кишечном тракте присутствуют фрагменты пластика. Исключение составили черепахи вида ястребиный клюв, но ученым удалось добыть всего семь особей.