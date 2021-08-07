Грузовая авиакомпания Avia Solutions Group купит 25 боингов

Находящаяся в управлении контролируемой предпринимателем Гедиминасом Жемялисом группы авиабизнеса исландская грузовая авиакомпания Bluebird Nordic до 2024 года купит 25 самолетов Boeing B737-800 и увеличит парк самолетов до 33, сообщила компания.
В связи с увеличением парка самолетов намечается расширить офисы предприятия в Литве и Болгарии.
«Приобретение новых самолетов, которое является частью нашего детального плана развития, закрепит позиции Bluebird Nordic на рынке авиационных грузов. Поскольку спрос на грузовой транспорт растет, мы реагируем на возросшие потребности клиентов», — сказал для пресс-релиза глава Bluebird Nordic Сигги Агустссон.
Планируется, что первый самолет будет доставлен компании в сентябре этого года, второй — в октябре.
Согласно сообщению, Boeing B737-800 может нести груз на четыре тонны тяжелее, чем B737-400. Кроме того, новые самолеты эффективнее используют топливо и более надежны технически.
Сейчас у предприятия один Boeing B737-300 и семь Boeing B737-400.
Avia Solutions Group купила предприятие Bluebird Nordic в апреле прошлого года.
Чистые убытки Avia Solutions Group в 2020 году составили 52 млн евро, а оборот сократился на 35% до 709 млн евро.