Грузовая авиакомпания Avia Solutions Group купит 25 боингов

Планируется, что первый самолет будет доставлен компании в сентябре этого года, второй — в октябре.

Согласно сообщению, Boeing B737-800 может нести груз на четыре тонны тяжелее, чем B737-400. Кроме того, новые самолеты эффективнее используют топливо и более надежны технически.

Сейчас у предприятия один Boeing B737-300 и семь Boeing B737-400.

Avia Solutions Group купила предприятие Bluebird Nordic в апреле прошлого года.

Чистые убытки Avia Solutions Group в 2020 году составили 52 млн евро, а оборот сократился на 35% до 709 млн евро.