Что ожидают жители Литвы?

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В декабре индикатор потребительского доверия в Литве незначительно вырос. Об этом сообщила пресс-служба Департамента статистики Литвы.

По данным ведомства, в декабре этот показатель составлял минус три и увеличился на один процентный пункт по сравнению с ноябрем, но остался на четыре процентных пункта ниже, чем в октябре. По сравнению с ноябрем жители оценили перспективы финансов домохозяйств и экономическую ситуацию в стране немного лучше, но планировали меньше тратить на более крупные покупки.

В декабре 23 процента населения заявили, что материальное положение их домохозяйства улучшилось. Столько же жителей считали, что оно ухудшилось. В ноябре эти показатели составляли 22 и 21 процент соответственно.