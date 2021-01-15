Что ожидают жители Литвы?

В декабре индикатор потребительского доверия в Литве незначительно вырос. Об этом сообщила пресс-служба Департамента статистики Литвы.
По данным ведомства, в декабре этот показатель составлял минус три и увеличился на один процентный пункт по сравнению с ноябрем, но остался на четыре процентных пункта ниже, чем в октябре. По сравнению с ноябрем жители оценили перспективы финансов домохозяйств и экономическую ситуацию в стране немного лучше, но планировали меньше тратить на более крупные покупки.
В декабре 23 процента населения заявили, что материальное положение их домохозяйства улучшилось. Столько же жителей считали, что оно ухудшилось. В ноябре эти показатели составляли 22 и 21 процент соответственно.
«В декабре по сравнению с ноябрем население несколько более оптимистично оценивало перспективы финансового положения домохозяйств и экономической ситуации в стране. Оценивая перспективы финансового положения домохозяйства на следующие 12 месяцев, 22 процента населения ожидали улучшения финансового положения своего домохозяйства, 14 процентов думали, что будет хуже (21 и 15 процентов соответственно в ноябре)», – отмечено в сообщении Департамента статистики.
Улучшения экономической ситуации в стране в ближайшие 12 месяцев ожидает 21 процент населения, однако почти вдвое больше жителей (40 процентов) прогнозировали ухудшение ситуации. В ноябре эти показатели составляли 19 и 45 соответственно.
Информация «ЛК», BNS