Проблема с душком

В 2004 году страны Балтии вступили в ЕС, взяв на себя обязательство выполнять требования общеевропейских директив. Одно из таких требований — подключение не менее 98% агломераций с численностью населения более 2 тысяч к центральной канализации.
По причине нереализованных директив Евросоюза, связанных с очисткой стоков, Литве грозят санкции в несколько сотен миллионов евро, заявил министр окружающей среды Симонас Гянтвилас. Об этом информирует BNS.
«Если мы ничего не будем делать, будут продолжаться прежние проблемы, и мы получим значительные штрафы. Речь идет о санкциях Литве в размере нескольких сотен миллионов евро», – заявил министр на пресс-конференции.
По его словам, для реализации этих директив решающим будет 2021 год.
«Этот год будет определяющим, заплатит ли Литва миллионные штрафы или справится со старыми проблемами», – сказал министр.
По словам С. Гянтвиласа, в июле 2020 года 38,5 тыс. жителей, проживающих в местностях, которые должны быть подключены к централизованным сетям сточных вод, не дождались этого.
«В отчете Госконтроля содержится факт, говорящий о том, что Литва очищает лишь 47% коммунальных отходов, а цель — чтобы в 2030 году на территориях городов и жилых агломераций с населением более 2 тыс. жителей, очищались бы 95% отходов», – сказал он.
Министр утверждает, что важными являются две даты – 1 марта этого года, когда самоуправления должны подготовить планы инфраструктурного развития, и 31 декабря 2022 года, когда Литва должна будет реализовать все требования ЕС.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ