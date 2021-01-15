Проблема с душком

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В 2004 году страны Балтии вступили в ЕС, взяв на себя обязательство выполнять требования общеевропейских директив. Одно из таких требований — подключение не менее 98% агломераций с численностью населения более 2 тысяч к центральной канализации.

По причине нереализованных директив Евросоюза, связанных с очисткой стоков, Литве грозят санкции в несколько сотен миллионов евро, заявил министр окружающей среды Симонас Гянтвилас. Об этом информирует BNS.

«Если мы ничего не будем делать, будут продолжаться прежние проблемы, и мы получим значительные штрафы. Речь идет о санкциях Литве в размере нескольких сотен миллионов евро», – заявил министр на пресс-конференции.