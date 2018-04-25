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Виленский Вестник

Что почитать на карантине?

Фото BFL/ Андрюса Уфартаса

На этой неделе Национальная библиотека Литвы имени М. Мажвидаса снова принимает посетителей. Библиотека обеспечила выполнение требований безопасности и дезинфекции общественных помещений, установленных правительством. На этом этапе библиотека будет предоставлять только часть обычных услуг.

Часы работы: с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 18.00. Книги из общих фондов выдаются на дом, раньше литературу из этих фондов можно было читать только на месте. Национальная библиотека готова принимать своих посетителей, соблюдающих все необходимые требования и рекомендации.

Доставка библиотечных книг прямо на дом в Вильнюсе стала очень популярным карантинным времяпрепровождением. Центральная библиотека Вильнюсского городского самоуправления постоянно пытается найти удаленные решения для своих читателей. В настоящее время пожилые люди могут заказать услугу чтения книг по телефону, любой желающий может получить заметки по электронной почте. Кроме того, будет запущена не имеющая аналогов в мире виртуальная библиотечная платформа для семей.

Библиотека преподнесла еще один сюрприз своим посетителям – доставку книг на дом. Раз в неделю читатели смогут заказывать книги в электронном каталоге или по телефону, а сотрудники библиотеки бесконтактно доставят их на дом.

Заместитель мэра Вильнюса Эдита Тамошюнайте приветствовала инициативу библиотеки: «Отрадно, что наши учреждения поощряют жителей Вильнюса оставаться дома в это трудное время и предоставляют возможность использовать культурные ресурсы. Мы решительно поддерживаем такие идеи, поэтому обязательно поможем, предоставив необходимую защиту и другие средства для работников библиотеки».

По понедельникам с 9 до 14 часов читатели смогут подключиться к электронному каталогу https://vimvb.libis.lt/ или позвонить по тел. 8 5 275 5945 и заказать не более 3 книг (памятку о том, как заказать книги, можно найти на сайте библиотеки). В остальные рабочие дни с 9 до 17 часов будет осуществляться доставка книг. Перед доставкой библиотекарь, прибыв по указанному адресу, свяжется с получателем лично по телефону и оставит книги у двери.

Эта услуга будет оказываться читателям, зарегистрированным в Вильнюсской центральной библиотеке и ее филиалах. В соответствии со стандартами безопасности возврат книг во время пандемии не осуществляется, поэтому библиотека настоятельно рекомендует посетителям не приносить книги в библиотеки и напоминает им, что ни тем, кто заказывает книги на дом, ни тем, кто получил их до карантина, не придется беспокоиться о процентах или других штрафах. Однако стоит отметить, что книги для доставки на дом будут выдаваться из фондов Вильнюсской центральной библиотеки (ул. Жирмуну, 6) и детской библиотеки «Саулуте» (ул. Жирмуну, 2), поэтому необходимо будет вернуть их в эти библиотеки после окончания карантина.

Более подробная информация об удаленных услугах и действиях во время карантина – www.vcb.lt и www.facebook.com/VSCBiblioteka.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt                  

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