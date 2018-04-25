Поддержка сферы услуг

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Вильнюсский муниципалитет, реагируя на проблемы, с которыми кафе и рестораны столкнулись во время карантина, на время этого сезона открывает для кафе все общественные пространства.

Также стартует проект Talonai.lt, посредством которого вильнюсцы смогут поддержать любимые рестораны и покупать талоны на будущее. Есть надежда, что эти меры дадут ресторанам возможность пережить карантин, сообщает пресс-служба Вильнюсского самоуправления.

«Мы понимаем всю сложность ситуации – надо обеспечить безопасное расстояние, а вильнюсские узкие улицы для этого не приспособлены. Поэтому мы предлагаем ресторанам городские площади, скверы и закрытые улицы – ставьте там столики, работайте, сохраняйте рабочие места и живой город. Город поможет вам», – сказал мэр Ремигиюс Шимашюс.

Муниципалитет представил карту, на которой указал 18 мест, включая Ратушную площадь, ул. Вокечю, площадь Европы, проспект Гядимино, сквер Сирвидаса, другие места Старого города – там рестораны смогут оборудовать уличные кафе.

Вильнюсский муниципалитет взял под свою опеку проект Talonai.lt, который предлагает кафе, ресторанам и барам бесплатно регистрироваться, а вильнюсцам – покупать услуги своих любимых заведений уже сейчас, а воспользоваться купонами позже, чтобы в сложный период эти заведения не разорились. Муниципалитет поможет заведениям общепита: так, в этом сезоне фургоны, в которых продают еду, могут стоять в любом месте города, для этого не нужно дополнительно согласовывать место стоянки, если есть разрешение на работу на территории хотя бы одной сянюнии, а уличным кафе не придется платить сбор за 2020 год. Это правило будет действовать до конца сезона.

Информация «ЛК», vilnius.lt