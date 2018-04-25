Кризис не меняет обязательств союзников

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис говорит, что получил заверения США и Германии, что кризис из-за коронавируса не меняет их обязательств по безопасности Литвы, однако подчеркивает, что Литва тоже должна последовательно поддерживать боевую готовность своей армии, сообщает BNS.

По словам Р. Кароблиса, посол США в Литве Роберт Гилкрист и представители Пентагона во время бесед с ним сообщили, что планы США по военному присутствию и инвестиционным проектам остаются без изменений.

Как сказал министр, размещенный осенью прошлого года военный батальон США покинет Литву, как и планировалось, нынешней весной или чуть позже из-за введенных ограничений на передвижение.

«Поддержка остается без изменений. Батальон США, находящийся в Пабраде, в соответствии с нынешними планами должен в свое время отбыть из Литвы, но это никак не связано с пандемией – напротив, из-за пандемии планы могут быть немного сдвинуты в связи с ограничениями на передвижение», – сказал министр BNS.

«Мы говорили с послом о преемственности всех проектов – и инвестиционных, и закупок, и их присутствия в другом месте. Ничего не меняется, все, как и было запланировано, остается в силе. Такие же сигналы мы получаем из Пентагона», – сказал министр.

Недавно Р. Кароблис также обсудил военное сотрудничество с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Германия осуществляет командование размещенным в Литве международным батальоном НАТО. В марте в нем более чем у 20 военнослужащих был установлен коронавирус. По словам Р. Кароблиса, ситуация в батальоне полностью взята под контроль.

«В беседе с германским министром мы с удовлетворением говорили о сотрудничестве, включая обуздание очага коронавируса в боевой группе батальона. Сейчас очаг в батальоне полностью погашен. Это хороший пример того, как можно справляться с пандемией и конкретными очагами», – сказал BNS министр.

По словам министра, Литовская армия готова продолжать и наращивать предоставление помощи гражданским ведомствам в борьбе с кризисом из-за коронавируса.

Сейчас специалистам-медикам и сотрудникам системы внутренних дел помогают преимущественно добровольцы ополчения и военная полиция. Как сказал министр, в случае необходимости можно привлечь и военных из регулярных частей или даже призывников, однако силы быстрого реагирования задействовать нельзя, так как они должны постоянно находиться в боевой готовности.

Р. Кароблис подчеркнул, что Литва должна сохранить должное финансирование обороны на уровне не менее 2% валового внутреннего продукта (ВВП), выделять из бюджета как минимум 20% средств на модернизацию, как предусмотрено в рекомендациях НАТО.

«Месседж генерального секретаря НАТО и секретаря обороны США ясен – угрозы остаются, нам следует поддерживать мощности и выполнять обязательства по финансированию», – сказал министр.

Фейк

По его словам, в последнее время дополнительный риск для безопасности Литвы вызывают участившиеся информационные и кибернетические атаки.

На прошлой неделе министр обороны Р. Кароблис получил фальшивое электронное письмо от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в котором говорилось о якобы принятом решении вывести из Литвы войска НАТО. Аналогичное сообщение получили литовские СМИ и официальные учреждения, а также адресаты в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

По данным Департамента стратегической коммуникации Вооруженных сил Литвы, последовательные попытки использовать кризис из-за пандемии для распространения дезинформации наблюдаются уже около двух месяцев. Распространялись ложные новости о дислоцированном в Литве военном контингенте США, который якобы заразился коронавирусом, или о намерениях Минобороны не отменять международные военные учения.

Оборонный бюджет

В связи с тем, что из-за пандемии сокращаются валовой внутренний продукт (ВВП) и оборонный бюджет, придется пересмотреть некоторые планы развития Вооруженных сил (ВС) и экономить, говорит министр обороны Литвы Р. Кароблис. Однако он подчеркивает, что стандарт финансирования ВС – 2% ВВП должен быть сохранен, сообщает BNS.

«Ни у кого не должно возникать сомнений, что минимальный стандарт в 2% ВВП на оборону нужно сохранить, в течение последних нескольких недель и генеральный секретарь НАТО, и секретарь обороны США говорили о необходимости этого», – сказал Р. Кароблис радио LRT.

По словам министра, конвенционные угрозы никуда не исчезли, оборонные мощности следует сохранять, заключенные контракты не могут быть остановлены, логистическое обеспечение ВС тоже должно быть обеспечено. Однако планы развития ВС и некоторые приоритеты неизбежно придется пересмотреть.

«Конечно, если сокращается ВВП, должен сократиться и оборонный бюджет, и, конечно, придется думать о приоритетах, где конкретно мы можем сэкономить, как скорректировать темпы модернизации, я не думаю, что мы можем отказаться от чего-то, что запланировано на десять лет вперед. Возможно, замедлятся темпы развития армии с учетом нынешней структуры», – сказал министр.

Министерство финансов на минувшей неделе обнародовало прогноз, что в этом году спад литовской экономики может составить 7,3%, но в следующем году рост экономики составит 6,6%. Сценарий опирается на прогноз, что распространение коронавируса будет остановлено в первом полугодии нынешнего года.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ