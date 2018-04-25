Экономику разваливает не карантин

Экономист профессор Вильнюсского университета Раймондас Куодис сказал, что после выхода из карантина экономика сразу не оживет, и подчеркивает, что самая большая беда для экономики – не карантин, а вирус.

Об условиях смягчения мер в Литве в передаче на Žinių radijas высказался и Р. Куодис. Он подчеркнул, что люди не понимают элементарного – экономику разрушает не карантин, а вирус. Это разные вещи. Когда карантин отменят, экономика не расцветет.

«Даже когда карантин отменят, никто не бросится в кафе праздновать победу над карантином, люди будут вести себя осторожно – будут трезво оценивать свои ресурсы, не станут покупать товары и услуги, без которых можно обойтись. У людей сформировался менталитет, они осторожничают. Будут год ходить в масках, избегать контактов и мест массового скопления людей. Поскольку люди не понимают сути, они считают бедой карантин. Я могу доказать обратное – если мы не справляемся с вирусом, то даем ему с помощью нерешительных мер снова проявлять себя. Экономике от такой траектории будет только хуже, если мы будем открываться точечными мерами, как и многие страны», – сказал Р. Куодис.

По его словам, сейчас в Литве стадия молота, потом перейдем в стадию шока – открытия. Это значит, что массовые мероприятия по-прежнему будут запрещены, границы будут закрыты. Иными словами, товары будут возить, водители грузовиков будут ездить, но массового туризма не будет.

Профессор отметил, что в Литве больше всего случаев заражения в крупных городах – Вильнюсе, Клайпеде, а, например, в Таураге, Биржай, по его мнению, можно было бы в разумных масштабах открыться – может работать малый бизнес, люди должны носить защитные маски, контролировать въезд в район. «Идея открытия – выборочная, то есть следует действовать, не разваливая тот бизнес, который сейчас может работать, не ждать полного контроля над последним очагом – в Нямянчине, Укмярге, Клайпеде или Вильнюсе», – сказал экономист.

Билл Гейтс несколько недель назад сказал, что нас ждет такой кризис, какого еще никто не видел: рухнет мировая экономика, экономика разных стран. Р. Куодис уверяет, что кризис будет похожим на кризис 2009 г. «В этом году падение экономики может быть двузначным. С другой стороны, каждый кризис дает хороший урок. Мир видел мировые войны, тогда кризис был больше, поскольку уничтожалось производство, гибли люди. Много написано о том, как быть с экономикой во время войны. Сейчас я листаю старые книги, вижу ответы, которые бизнес начинает понимать. Капитализм в таких условиях действует с трудом, нужна вентиляция легких с помощью государственных средств», – сказал профессор.

По его словам, правительство и парламент должны осознать, какой должна быть структура экономики, кого спасать и поддерживать: «Для этого и существует слово «инфраструктура» – еда, транспорт, энергетика, здравоохранение, образование и т. д. Это не для поездок в Рим на выходные». Р. Куодис отметил, что не надо разочаровываться из-за вируса, поскольку траектория экономики не была такой радужной, как себе представляют многие люди. Кроме того, у государства есть возможности для сохранения инфраструктуры, трудоустройства людей. «Что тут на вирус сердиться, что он уничтожит бизнес, который не был надежным. Вирус только ускорил то, то произошло бы через 2-3 года», – считает экономист.

Раймондас КУОДИС, экономист, профессор Вильнюсского университета