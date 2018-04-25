На заметку рыбакам

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Любителям рыбной ловли можно продолжать заниматься своим увлечением. Впервые в Литве проходит акция «Угорь», которая продлится до 31 мая.

По данным специалистов, ресурс европейского угря находится в критическом состоянии. Сейчас популяция угря составляет только 1% от показателя 1980 года. Планируется проверять рыбаков-промысловиков, но их уловы небольшие – в прошлом году в реках было выловлено 2700 кг, в Куршском заливе – 1800 кг. Будут проверять и подводную охоту на угрей. Подводная охота разрешена в семи озерах, и ее могут позволить лица, которые снимают в аренду озера. Рыбаку-любителю можно поймать не больше трех угрей. Также будет проведена проверка торговли угрем.

Рыбакам надо знать, что щуку в этом году можно брать только длиной не менее 50 см (раньше было 45 см). Можно поймать три щуки, но сейчас и щука входит в объем улова, который измеряется килограммами. Весь улов в озерах, включая и щук, не должен превышать 5 кг, а в Куршском заливе и в дельте Нямунаса – 7 кг.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ