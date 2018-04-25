Литве грозит гидрологическая засуха

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

В последние годы реки в Литве зимой плохо пополняются талой водой, а летом страдают от гидрологической засухи. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометеорологической службы республики.

Во второй половине марта уровень воды в крупнейших литовских реках (Неман у Смалининкай, Нерис у Вильнюса и Йонавы, Нявежис у Панявежиса) не достиг мартовского многолетнего среднего показателя, несмотря на то что в некоторых водоемах уровень воды был на 20-70 сантиметров выше среднего многолетнего показателя.

«Например, в Немане около Друскининкай во второй половине марта уровень воды поднялся до 90 сантиметров, хотя многолетнее среднее значение равно 100 сантиметрам. В апреле уровень воды достиг всего 18 сантиметров. Напомним, что в 1958 году во время наводнения в конце апреля на этой водомерной станции был зафиксирован уровень воды целых 1096 сантиметров! Маловероятно, что такое большое наводнение случится снова», – сообщает Гидрометеорологическая службы Литвы.

По ее данным, средний уровень воды в реках в апреле обычно самый высокий в году. Однако апрель нынешнего года начался с падения уровня воды в реках после небольшого повышения его в марте.

В некоторых реках (Вента около Скуодаса, Нямунелис около Табокина, Швянтойи около Аникщяй и Жеймяна около Пабраде) уровень воды все еще на 30-70 сантиметров ниже среднего многолетнего апрельского показателя. Уровень воды в Нерис вблизи Вильнюса и Йонавы, а также в Нявежисе возле Панявежиса ниже более чем на 100 сантиметров, а в Немане близ Смалининкай даже на 258 сантиметров ниже средней нормы этого месяца.

Гидрологическая засуха является результатом затянувшейся метеорологической засухи и описывается как локальное или региональное сокращение водных ресурсов. Это снижает доступность подземных вод, высыхают резервуары для воды, озера, родники, реки. Последняя гидрологическая засуха в Литве была объявлена в июле 2019 года.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ