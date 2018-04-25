Вирус, кризис, суицид

Экономический кризис и социальные последствия, вызванные пандемией коронавируса нового типа, могут привести к еще большему числу смертей, чем в результате непосредственного распространения инфекции.

Количество самоубийств и прочих смертей, связанных с экономическим кризисом, может превысить показатель смертности от самого коронавируса, если не будет уделяться внимание психическому здоровью, предупредил на минувшей неделе глава Центра исследований суицидологии Института психологии Вильнюсского университета Паулюс Скруйбис.

По его словам, кроме распространения вируса и экономического кризиса не менее важен кризис психического здоровья, сообщает BNS. Психолог утверждает, что пока вирус удается контролировать, предложены меры по преодолению экономического кризиса, однако к решению психологических проблем пока никто до конца не готов и эта проблема остается не замеченной ни самим обществом, ни в политических кругах.

Вместе с группой психологов специалист предлагает повысить доступность психологической помощи. «Если мы будем ее игнорировать, эти последствия могут быть печальными – смертность может быть больше, чем от пандемии COVID-19. Мы сделали определенные подсчеты, учли и данные коллег в других странах», – заявил П. Скруйбис на пресс-конференции.

Он напомнил, что после кризиса 2008 года количество самоубийств значительно выросло, если сопоставить со статистикой того времени, то последствия ощущались еще три-четыре года. Он сказал BNS, что так называемые «экономические” смерти – это не только самоубийства, но и насильственные смерти, вызванные проблемами, а также последствия, вызванные недочетами системы здравоохранения. Он призвал людей обращаться по единому телефону психологической помощи 1809 и не откладывать это «на потом». По его словам, группа психологов в ближайшее время представит премьеру Саулюсу Сквярнялису свои предложения, главное из них – повысить доступность психологической помощи, выделив дополнительные средства, а также сократить медикаментозное лечение. По мнению П. Скруйбиса, государство могло бы реализовать эти инициативы «без существенного изменения ситуации, без дополнительных ресурсов, на бюрократическом уровне».

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ