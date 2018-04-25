Прогноз миграции

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

В Литву в марте вернулось рекордное количество граждан страны – на 527 больше, чем уехало, написал в Facebook экономист банка Luminor Lietuva Жигимантас Маурицас. По его мнению, в отличие от кризиса 2009 года, у республики есть шансы избежать скачка эмиграции.

Во-первых, по мнению Ж. Маурицаса, это будет возможно из-за общеевропейских ограничений на свободное передвижение людей из-за пандемии коронавируса. Второе, что помешает массовой эмиграции, это то, как Литва справляется с распространением COVID-19. Экономист утверждает, что страна добивается большего успеха, чем многие страны Западной Европы, и экстремальная ситуация будет отменена раньше, что повысит привлекательность Литвы.

Ж. Маурицас считает, что южные и некоторые западноевропейские страны будут испытывать более сильный и долгосрочный экономический шок, чем Литва. Он отмечает, что это связано с большим масштабом и продолжительностью пандемии, а также зависимостью от сектора туризма.

Кроме того, экономист полагает, что страна по уровню ВВП на душу населения может догнать Испанию и Италию.

Еще одной причиной, которая повлияет на эмиграцию, будет снижение привлекательности Великобритании для эмигрантов из-за Brexit. А количество эмигрантов из Литвы, проживающих в Великобритании, составляет почти половину всех литовских мигрантов.

Между тем бизнес в Литве сталкивается с проблемами, в некоторых сферах переживает крах – одни закрываются, другие надеются на помощь государства, которая не спешит. Западные страны, такие, как Германия, Дания, Швеция, уже ждут работников. Великобритания уже сейчас сталкивается с нехваткой рабочей силы, особенно в сфере сельского хозяйства – для сбора урожая.

Все будет зависеть от правительства, от его решительности, от действий. То, что делают сейчас, бизнес не спасет.

Жигимантас МАУРИЦАС, экономист банка Luminor Lietuva