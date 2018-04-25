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Бизнес,Политика

Работает ли механизм поддержки бизнесу?

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис на минувшей неделе в парламенте, комментируя вопрос помощи бизнесу, отметил, что часть работодателей не обращается за компенсациями за простой.

Он подчеркнул, что деньги не будут раздавать всем, их получат лишь те, у кого возникли трудности в связи с указанными критериями, сообщает BNS. «Хочется, чтобы ситуация была лучше, но я слышу демагогию со стороны некоторых людей. Чтобы выиграть миллион, надо для начала купить лотерейный билет. А в нашем случае или компании не обратились, или зарегистрировались как несколько сотен тысяч простоев, но за компенсацией во время простоя обратились всего 10%.

Все финансовые механизмы запущены, заявки удовлетворяют, но для этого надо предоставлять хотя бы минимальную информацию. Если кто-то думает, что правительство начнет раздавать деньги всем предпринимателям, но это не так. Указаны четкие критерии для оказания помощи», – сказал С. Сквярнялис.

Он признал, что, возможно, некоторые процедуры осуществлялись медленно, но все было сделано. «Но если через месяц у бизнеса возникает вопрос дальнейшего существования или даже банкротства, то, быть может, с этим бизнесом не все было в порядке», – сказал премьер. «Предложения раздавать деньги всем подряд, высказывания банковских экспертов, что ничего страшного, если украдут 2-3 млрд., я считаю неприемлемыми», – добавил он.

По данным Конфедерации промышленников Литвы, из поданных 30 000 заявок на 23 апреля одобрено лишь 2200. «Промышленники с самого начала говорили – давайте раздавать деньги непосредственно работникам. Если вы не доверяете бизнесу, то переводите сразу людям через Государственную налоговую инспекцию», – сказал он.

Представители литовского малого и среднего бизнеса также одобряют идею выплаты субсидий напрямую людям в размере средней зарплаты «на бумаге», т.е. по 1358 евро. «Если субсидий не будет в этой сфере, то через три месяца в списках Службы занятости будет уже не 300 000, а 500 000 безработных».

Информация «ЛК», BNS 

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