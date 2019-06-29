Что со здоровьем канцлера

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Мир забеспокоился о здоровье немецкого канцлера Ангелы Меркель на прошлой неделе, когда в Берлине на встрече с президентом Владимиром Зеленским ее начало трясти. Тогда Меркель объяснила свое состояние обезвоживанием.

Но сегодня на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером приступ повторился, но Меркель отказалась от воды. Состояние здоровья сильной жарой, установившейся в Европе, теперь сложно объяснить.

Недомогания Меркель на встречах

18 июня канцлер принимала в Берлине Зеленского. Когда политики стояли на красной ковровой дорожке перед зданием ведомства федерального канцлера во время исполнения гимна ФРГ Меркель начало серьезно трясти и она пыталась унять дрожь, сжимая кулаки, однако недуг не проходил примерно минуту.

Она выстояла весь гимн и по завершению музыки провела президента Украины в здание, разговаривая с ним на английском языке.

«Мы все не сразу поняли, что происходит, но были сильно обеспокоены. Но через две минуты дрожь прошла. Последующие переговоры канцлер провела абсолютно обычно, казалось, что она снова в хорошей форме», — рассказал Bild один из участников украинской делегации.

Через полтора часа на пресс-конференции по итогам встречи Меркель пришлось также дать разъяснения по поводу собственного здоровья.

«Я только что выпила не меньше трех стаканов воды. Мне, видимо, не хватало воды. Так что теперь я снова чувствую себя хорошо», — подчеркнула она.

Зеленский отметил, что «был рядом», поэтому «канцлерин», по его словам, «была в безопасности».

В тот день в Берлине стояла тридцатиградусная жара, поэтому объяснение состояния Меркель обезвоживанием многих удовлетворил, но не медиков. В СМИ много писали, что такой тремор может происходить при сахарном диабете. Официальной информации о возможных проблемах со здоровьем у канцлера нет.

27 июня Меркель вновь испытала короткий приступ недомогания: на представлении нового министра юстиции и защиты прав потребителей Кристине Ламбрехт в берлдинском дворце Бельвю у Меркель началась дрожь во время выступления Штайнмайера.

Она отказалась от протянутого помощником стакана воды и пыталсь сдержать себя руками, вскоре дрожь прошла. Сразу после представления у президента Меркель приняла участие в церемонии приведения Ламбрехт к присяге в бундестаге.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что канцлер чувствует себя хорошо, поэтому все запланированные встрече в рамках саммита Большой двадцатки в японской Осаке пройдут по графику.

Что может быть со здоровьем Меркель

Немецкий канцлер, которая занимает это пость четвертый срок подряд, известна тем, что почти не знает усталости, пишет 27 июня немецкий таблоид Bild. О ее выносливости на саммитах на фоне партнеров и оппонентов говорят: своего добьется тот, кто продержится дольше остальных.

Свой личный рекорд канцлер Германии поставила в феврале 2015 года, когда в течение 17 часв беспрерывно вела переговоры с президентом России Владимиром Путиным о перемирии на Донбассе.

Немецкие журналисты отмечают, что после них Меркель выглядела усталой, но не более того, поэтому инцедент на официальных меропреятиях вызывают сильное беспокойство.

Как рассказали в разговоре с Bild несколько медиков, сильное обезвоживание может давать нагрузку на систему кровообращения, но, как правило, не проявляется дрожью.

Также они исключили болезнь Паркинсона, поскольку она проявляется мелкими подергиваниями. Не рассматривается и приступ эпилепсии.

«Наиболее вероятное объяснение: если кровяное давление вот-вот резко упадет, организм пытается сохранить нужное давление путем сокращения мышц, что выглядит как дрожь, и снова доставить в важные органы больше крови», — поясняет издание.

Неконтролируемая тряска может быть признаком низкого уровня сахара в крови — серьезное осложнение, часто наблюдаемое у пациентов с диабетом.

Журналисты ФРГ отмечают, что Меркель недавно при 50 градусах в тени она посетила в Мали немецких солдат, участвующих в операции Minusma. Она также встречалась в жару с маори в Новой Зеландии и под палящим солнцем участвовала в приеме на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

При этом за 14 лет пребывания в должности Меркель становилось плохо весьма редко, пишет Bild.

В декабре 2014 года накануне съезда партии ХДС канцлер почувствовала недомогание во время интервью с телеканалом ZDF, после стакана воды и плитки шоколада интервью было продолжено.

В июле 2015 года Меркель упала со стула во время антракта при посещении оперы Тристан и Изольда. Тогда ходили слухи о недостаточности кровообращения.

В июне 2017 года во время визита в Мехико на канцлера повлиял горный воздух, и у нее начался приступ дрожи, который тогда также объяснили обезвоживанием.

«Во время перелетов канцлер пьет воду, кофе, иногда белое или красное вино, если мероприятие окончено. В ведомстве канцлера в Берлине под рукой везде стоят напитки», — пишет Bild.