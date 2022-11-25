Чулпан Хаматова стала актрисой года в Латвии

В Риге в театре Дайлес прошла ежегодная церемония вручения латвийских театральных наград — «Ночь лицедеев». В номинации «Актриса года» лучшей признана народная артистка России Чулпан Хаматова». Таким образом была отмечена игра Хаматовой в моноспектакле Post Scriptum.
Актриса дебютировала на сцене Нового Рижского театра с этой постановкой в июне. Актриса играет сразу пять ролей — учительницу, насильника, священника, девочку и автора. Спектакль поставил худрук театра Алвис Херманис. В сюжете оказались сплетены «Бесы» Достоевского, расследование Анны Политковской о трагедии «Норд-Оста» и нынешние драматические события на Украине.
Принимая награду, Чулпан сказала по-латышски: «Дорогие друзья! Очень рада этой награде. Я говорю большое спасибо режиссеру Алвису Херманису, всему театру, людям, которые со мной работали и, конечно, зрителям. Я очень благодарна Латвии, что могу здесь жить и работать в своей профессии. Мне очень важно, что здесь в Латвии я могу быть на сцене и полноценно работать. Большое-большое спасибо за это! Спасибо!».
Также, актриса создала музыкально-поэтический спектакль «Орфей». «Чулпан Хаматова, одна из главных звезд своего поколения, раскрывает душу в моноспектакле, основанном на стихах Бродского, Цветаевой, Пастернака под музыку виртуозного музыканта Александра Болдачева», — обещают в его афише. Болдачев – 32-летний арфист, композитор и педагог.freecity.lv