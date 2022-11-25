Чулпан Хаматова стала актрисой года в Латвии

Принимая награду, Чулпан сказала по-латышски: «Дорогие друзья! Очень рада этой награде. Я говорю большое спасибо режиссеру Алвису Херманису, всему театру, людям, которые со мной работали и, конечно, зрителям. Я очень благодарна Латвии, что могу здесь жить и работать в своей профессии. Мне очень важно, что здесь в Латвии я могу быть на сцене и полноценно работать. Большое-большое спасибо за это! Спасибо!».

Также, актриса создала музыкально-поэтический спектакль «Орфей». «Чулпан Хаматова, одна из главных звезд своего поколения, раскрывает душу в моноспектакле, основанном на стихах Бродского, Цветаевой, Пастернака под музыку виртуозного музыканта Александра Болдачева», — обещают в его афише. Болдачев – 32-летний арфист, композитор и педагог.