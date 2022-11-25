Литва планирует увеличить численность военных, участвующих в международных операциях НАТО

В действующее в настоящее время постановлении Сейма предусмотрены цифры, которые меньше на сотню человек.

Также предлагается увеличить количество военных и гражданских лиц, причисленных к Объединенным экспедиционным силам, до 160 человек, для участия в международных операциях, проходящих на территориях государств-членов НАТО и Евросоюза. Сейчас это число составляет 142.

Окончательное решение по этим показателям принимает Сейм, они обновляются каждые два года по предложению президента.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено