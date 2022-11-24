Рождество в столице

10 декабря состоится традиционный Рождественский забег, который в этом году пройдет в столице уже в 47-й раз, но нынче будет проводиться по-новому — в темное время суток. Организаторы мероприятия хотят создать красивое зрелище не только для самих участников, но и для горожан. Поэтому всем бегунам предлагается надеть на забег светящиеся атрибуты – гирлянды из огней, светящиеся шляпы и т.п. Так колонна бегунов превратится в настоящий парад, дарящий всем окружающим волшебный дух Рождества.

В новогоднюю ночь на колокольне на Кафедральной площади состоится световое шоу, которое расскажет об истории города.

С 1 декабря во дворе бывшей Лукишкской тюрьмы откроется каток, в столице состоится Международная рождественская благотворительная ярмарка, в районах города пройдут празднования зажжения елок. Вильнюс приглашает принять участие в одном из любимых конкурсов горожан Kuriu Kalėdų nuotaiką Vilniuje 2022 («Создаю рождественское настроение в Вильнюсе 2022»). Тема этого года — уютное и экологичное Рождество. Традицию декорирования витрин, фасадов, дворов зданий предлагают продолжить предпринимателям, компаниям, учреждениям и сообществам Вильнюса — но при этом их просят выбирать экологичные решения. Участие в конкурсе – бесплатное.

«Рождественские праздники — самые красивые, и мы хотим создать особую атмосферу как для горожан, так и для гостей нашего города, чтобы праздники принесли уют не только в наши дома, но и в наш город», — сказала Эдита Тамошюнайте, заместитель мэра Вильнюса.

Рождество уже несколько лет является визитной карточкой города и привлекает туристов. В этом году Вильнюс ожидает около 100 тыс. туристов.

6 января пройдет театрализованное шествие Трех королей в ознаменование окончания периода католических праздников, а на следующий день состоится празднование православного Рождества По словам П. Юргутиса, в этом году на рождественскую программу будет выделено 393 тыс. евро, на 93 тыс. больше, чем в 2021 году.

Президентский дворец в Вильнюсе приглашает почувствовать рождественское настроение. Двор дворца будет открыт с 25 ноября до 7 января. В рабочие дни туда можно будет попасть с 17.30 до 20.00. По субботам — с полудня и до девяти вечера, по воскресеньям — до восьми вечера. По воскресеньям в 16.00 можно будет услышать рождественские песни, а с 15.00 будет работать киоск с горячим чаем. Перед каждым выступлением хора — короткая церемония зажжения свечи адвента.

«От деревушки до усадьбы»

В канун праздничного марафона в столице открываются новые экспозиции, туристические маршруты. Один из них — общественно-туристический маршрут по городу, название которого — «Более 10 обликов Вильнюса на 10-м автобусе. Из Фабийонишкес в Маркучай, или От деревушки до усадьбы».

Это уже второй маршрут платформы Neakivaizdinis Vilnius для поездок на общественном транспорте, и первый — на автобусе. Весной этого года открылся первый аудиомаршрут «Путешествие во времени на 2-м троллейбусе», который вызвал большой интерес вильнюсцев и гостей города и стал очень популярным.

Во время путешествия по маршруту на 10-м автобусе можно услышать 13 кратких фрагментов из истории города. Когда автобус останавливается на остановке, название которой есть в аудиогиде, надо включить соответствующую запись. Продолжительность каждой звуковой дорожки адаптирована к нормальной скорости автобуса.

Альбертас Казлаускас — гид, составивший маршрут — рассказывает, что история вильнюсских автобусов началась в 1909 году. Первым был автобус, запущенный по инициативе частного предпринимателя от Кафедральной площади до Вяркяй. Позже, по мере совершенствования техники и изменения политических систем, общественный транспорт переживал различные взлеты и падения. Однако количество автобусов в городе постоянно увеличивалось, а удлиняющиеся маршруты открывали перед путешественниками более широкие горизонты города и пригородов.

«Маршрут N10 — не самый старый, не самый длинный и не какой-то другой «самый», но он проходит через самые разные части города. Это и блочный Фабийонишкес, и экспериментальный Балтупяй, и проложенная паломниками улица Калварию, и сердце Старого города, и романтический Маркучяй. Поэтому поездка на «десятке» в полной мере раскрывает красочную картину Вильнюса», — говорит А. Казлаускас.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt