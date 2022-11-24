«Полнометражный фильм о жизни»

Довиле мечется из морга в похоронное бюро, с кладбища на цветочный рынок… Но мрачные проблемы организации похорон не останавливают ее. Напротив, это становится своего рода терапией для девушки.

И в конце концов ей это удается. Пришедшие на похороны отца люди хвалят ее: это очень милые похороны. Изящная композиция из урны, цветов и свечей, фотографии улыбающегося покойного и оригинальный саундтрек больше напоминают праздничный бальный зал, нежели похоронное бюро.

Девушка счастлива и горда организацией похорон своего отца. Но только спустя некоторое время к ней приходит осознание того, что она потеряла родного человека.

Разработка и производство фильма финансировались Литовским киноцентром при Министерстве культуры, Литовским национальным радио и телевидением.

Фильм будет демонстрироваться в кинотеатрах с 25 ноября.

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