Дебютный фильм Довиле Шарутите «Полнометражный фильм о жизни» основан на реальных событиях и получил признание на международных фестивалях. Фильм высоко оценило жюри фестиваля: это чувствительная, пронзительная, эмоциональная и интимная история о тех, чья жизнь продолжается.
Вернувшись из отпуска, Довиле узнает, что ее отец умер. Но времени на траур нет: она должна немедленно организовать похороны. Она старается, чтобы в памяти каждого отец остался честным человеком. Заботясь о каждой детали церемонии, она попадает в курьезные ситуации.
Довиле мечется из морга в похоронное бюро, с кладбища на цветочный рынок… Но мрачные проблемы организации похорон не останавливают ее. Напротив, это становится своего рода терапией для девушки.
И в конце концов ей это удается. Пришедшие на похороны отца люди хвалят ее: это очень милые похороны. Изящная композиция из урны, цветов и свечей, фотографии улыбающегося покойного и оригинальный саундтрек больше напоминают праздничный бальный зал, нежели похоронное бюро.
Девушка счастлива и горда организацией похорон своего отца. Но только спустя некоторое время к ней приходит осознание того, что она потеряла родного человека.
Разработка и производство фильма финансировались Литовским киноцентром при Министерстве культуры, Литовским национальным радио и телевидением.
Фильм будет демонстрироваться в кинотеатрах с 25 ноября.
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