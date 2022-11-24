Изменения в общественном транспорте во время зажжения Вильнюсской рождественской елки

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Уже в эту субботу, 26 ноября, Вильнюс зажжет огни на главной елке страны на Кафедральной площади. Чтобы было удобнее добираться на праздник и обратно, столица приняла решение, что общественный транспорт будет ходить дольше, автобусы и троллейбусы на некоторых маршрутах будут более вместительными, а с 15:00 до 24:00 часов пользоваться транспортом можно будет бесплатно.

Немного дольше обычного будут курсировать автобусы маршрутов 1G, 3G, 4G и 53, а также троллейбусы маршрутов 6 и 17. А во второй половине дня в субботу по маршрутам автобусов 10 и 22 и 2-го троллейбуса будут курсировать более вместительные транспортные средства.