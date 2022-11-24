Румыния ожидает благоприятного решения ЕС о включении в Шенгенскую зону еще в декабре

Президент Румынии Клаус Йоханнис, который в четверг находится с визитом в Вильнюсе, надеется, что Бухарест станет полноправным членом Шенгенской зоны в начале декабря, хотя некоторые члены Евросоюза все еще выступают частично против этого.
«Я думаю, что это возможно, я думаю, что у нас достаточно времени, чтобы решить все проблемы. Правда, у некоторых наших друзей есть вопросы, но мы готовы к сотрудничеству, готовы находить решения и продолжать работу, чтобы голосование состоялось 8 декабря», — сказал он журналистам.
По его словам, вопросы не новы, но «некоторые партнерские отношения нуждаются в укреплении, некоторые вопросы необходимо обсудить в более широком формате».
Под председательством Чехии 8 декабря Совет по юстиции и внутренним делам Евросоюза будет голосовать по вопросу о полноправном участии Болгарии, Румынии и Хорватии в пространстве без внутреннего пограничного контроля.
Благоприятное решение требует единогласия, но против такого шага по-прежнему выступают Нидерланды и некоторые другие члены Сообщества. По их мнению, распространенность коррупции и организованной преступности в Болгарии и Румынии создает риски для остальной Европы.
Шенгенская зона является крупнейшей зоной свободного передвижения в мире, которая в настоящее время включает 22 страны ЕС, в том числе и Литву, и четыре ассоциированные страны, не входящие в ЕС.
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