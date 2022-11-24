Румыния ожидает благоприятного решения ЕС о включении в Шенгенскую зону еще в декабре

По его словам, вопросы не новы, но «некоторые партнерские отношения нуждаются в укреплении, некоторые вопросы необходимо обсудить в более широком формате».

Под председательством Чехии 8 декабря Совет по юстиции и внутренним делам Евросоюза будет голосовать по вопросу о полноправном участии Болгарии, Румынии и Хорватии в пространстве без внутреннего пограничного контроля.

Благоприятное решение требует единогласия, но против такого шага по-прежнему выступают Нидерланды и некоторые другие члены Сообщества. По их мнению, распространенность коррупции и организованной преступности в Болгарии и Румынии создает риски для остальной Европы.

Шенгенская зона является крупнейшей зоной свободного передвижения в мире, которая в настоящее время включает 22 страны ЕС, в том числе и Литву, и четыре ассоциированные страны, не входящие в ЕС.

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