Covid-19: ряд европейских стран ввели экстренные меры

Во Франции правительство запретило проведение публичных мероприятий с более чем 100 участниками, сообщает телеканал TF1. До настоящего времени действовало распоряжение французских властей об отмене собраний с числом участников свыше тысячи.

А в Албании из-за коронавируса объявил ряд чрезвычайных мер, которые включают запрет использования частных автомобилей и городского транспорта в восьми городах с пятницы до полночи воскресенья, сообщает Albanian Daily News. Единственные транспортные средства, которым разрешено ездить — это государственные машины, грузовые автомобили, которые перевозят еду и медпрепараты, а также автомобили скорой помощи.

Приостановлена работа торговых центров и магазинов кроме тех, которые продают продукты питания или медицинские товары. Закрыты большинство баров, кафе и ресторанов. По всей стране установлены контрольно-пропускные пункты, чтобы проверить, придерживаются ли люди требования самоизоляции. За нарушение условий карантина граждан ждет штраф в размере 5 тысяч евро.

А Молдова на две недели прекращает полеты на все европейские направления. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику, передает Reuters.

По его словам, запрет на полеты в Европу вступает в силу с воскресенья, 15 марта, и продлится до 29 марта. Такие меры правительство Молдовы приняло для сдерживания распространения коронавируса.

Отметим, по состоянию на 13 марта в Молдове подтверждены шесть случаев инфицирования коронавируса.

Накануне сообщалось, что в Польше, Чехии и Словакии вводят особое положение. Также сообщалось, что Польша, Чехия и Молдова отменили все массовые мероприятия.