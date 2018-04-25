COVID-19 в Литве затронул около 10% школ – А. Монкявичюс

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Коронавирусная инфекция затронула почти одну десятую школ Литвы, утверждает министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс.

«COVID-19 затронул около 10% всех школ. В системе общего образования почти полторы тысячи детей на изоляции, это немного, они составляют 0,4% всех школьников. Таких учителей около 110», – сказал в понедельник министр в интервью радиостанции LRT.

По данным министра на утро понедельника, COVID-10 заболел 91 ученик и 31 учитель.

«Все эти случаи в очагах, особенный рост сейчас отмечается в Расейняй, Шяуляй, Радвилишкис», – отметил он.

А. Монкявичюс сказал, что установлено всего несколько случаев заражения в школе, чаще всего ученики и школьники заражаются в другом окружении.

По данным министра, в высших школах положение лучше.

«В Университетах меньше объемы, число зараженных студентов очень невелико, ни в одном университете оно не достигает десяти, – сказал он. – Больше всего болеющих в Вильнюсском техническом университете им Гедиминаса, в Каунасском технологическом университете и Университете им. Витаутаса Великого, но там, четыре, пять, шесть студентов, в некоторых – по одному, по два».

В образовательных учреждениях Литвы 267 случая коронавируса, в лечебных – 662

С начала сентября в учебных учреждениях в Литве зарегистрированы 267 случаев коронавируса, а в лечебных учреждениях с начала распространения вируса заболели 662 человека, сообщил Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

«По данным на сегодняшнее утро, с первого сентября в 135 учебно-воспитательных учреждениях страны были зарегистрированы 267 случаев COVID-19, эта инфекция была выявлена у 174 детей, из которых десять были дошкольного возраста, а также у 73 лиц, участвующих в учебном процессе, и 20 работников, которые не участвую в учебно-воспитательном процессе», – сообщила на пресс-конференции в понедельник представитель НЦОЗ Роланда Лингене.

По ее словам, по причине контактов с заболевшими в изоляции находятся 2,3 тыс. лиц, работающих в учебных заведениях, или школьников, среднее внутреннее распространение коронавируса выявлено в 21 учреждении, в другие учебные заведения, вирус, по оценке эпидемиологов, попал из дома или социального окружения.

Между тем, с начала пандемии в лечебных учреждениях были зарегистрированы 622 случая у работников, сейчас больны 218. Только в сентябре и в начале октября были зарегистрированы 203 случая.