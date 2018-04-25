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Выборы

В самоизоляции более 28 тыс. человек, зарегистрировались голосовать всего 230

Nuotrauka pixabay.com

Литовские избиратели, находящиеся в самоизоляции, вяло регистрируются для голосования на парламентских выборах: из более чем 28 тыс. изолированных для голосования на дому зарегистрировались всего 230 избирателей, сообщила председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Лаура Матийошайтите. 

Она утверждает, что у ГИК нет иных возможностей, как только через публичное пространство информировать избирателей о возможности голосования на дому, поскольку комиссия не может обратиться за информацией о находящихся в изоляции в Национальный центр общественного здоровья по причине защиты личных данных. 

«28 тыс. избирателей находятся в самоизоляции, часть вернулась из-за границы, часть потому, что у них был контакт с зараженными, часть из них не граждане Литвы и несовершеннолетние лица. В данный момент у нас около 230 запросов на голосование в изоляции», – сказала Л. Матйошайтите в понедельник на встрече с оппозиционной фракцией консерваторов. 

«Все сводится к тому, что нужна воля самого гражданина, нужно, чтобы он заполнил заявительную форму, указал адрес места проживания, причину изоляции, поскольку требуются различные средства защиты», – отметила глава комиссии.

Глава ГИК призвала избирателей, находящихся в самоизоляции, быстрее регистрироваться – в данный момент, те кто самоизолировался не на территорию своего избирательного участка может сделать это до завершения вторника, а те, кто самоизолировался на территории своего избирательного участка могут подать заявления о голосовании на дому до конца среды. Глава ГИК обещала, что последние смогут подать заявления и во время проведения голосования на дому, то есть постараются удовлетворить заявления, полученные до субботы включительно.  

Парламентские выборы в Литве состоятся в это воскресенье, в понедельник началось досрочное голосование, срок которого увеличен по причине коронавируса. 

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